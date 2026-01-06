Risc ridicat de avalanșe în Munții Făgăraș, Bucegi și Țarcu-Godeanu

Riscul de producere a avalanșelor rămâne ridicat la altitudini de peste 1.800 de metri în Munții Făgăraș. Avertizarea a fost extinsă și pentru masivele Bucegi și Țarcu-Godeanu, potrivit Buletinului nivometeorologic emis luni seara de Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Sibiu.

Specialiștii avertizează că, pe pantele înclinate, există condiții favorabile declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, în special în zonele alpine și subalpine, unde stratul de zăpadă este consistent și instabil.

Strat important de zăpadă în zonele alpine

Cele mai mari cantități de zăpadă au fost măsurate la stațiile meteorologice de la:

Vârful Omu, în Munții Bucegi, unde stratul atinge 154 de centimetri,

Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, cu un strat de 88 de centimetri.

Autoritățile recomandă turiștilor, schiorilor și iubitorilor de drumeții montane:

să evite traseele alpine aflate la altitudini mari,

să respecte indicațiile salvamontiștilor, întrucât condițiile meteo și structura stratului de zăpadă pot favoriza declanșarea avalanșelor.

