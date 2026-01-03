Poliția Mehedinți monitorizează traficul în contextul atenționării meteorologice Cod galben

În intervalul 3 ianuarie, ora 22:00 – 5 ianuarie, ora 20:00, județul Mehedinți se află sub avertizare meteorologică COD GALBEN, ce vizează precipitații însemnate cantitativ, zăpadă și intensificări ale vântului. Polițiștii rutieri acționează pentru monitorizarea traficului și prevenirea evenimentelor pe sectoarele de drum afectate.

Circulație rutieră în condiții optime

La această oră, traficul se desfășoară fără aglomerări sau blocaje, iar starea carosabilului permite deplasarea în siguranță a autovehiculelor.

Monitorizare permanentă în zona de nord a județului

Drumurile din nordul județului Mehedinți sunt supravegheate constant de polițiști și de administratorul drumului, pentru a interveni prompt în cazul apariției unor probleme.

Recomandări pentru șoferi

Conducătorii auto sunt sfătuiți să:

circule prudent și să adapteze viteza la condițiile de drum;

manifeste răbdare și atenție sporită;

se asigure că instalația de climatizare funcționează corespunzător;

aibă autovehiculele echipate pentru sezonul rece;

se informeze înainte de a pleca la drum.

Participanții la trafic pot apela polițiștii rutieri pentru informații suplimentare sau pentru sprijin în caz de situații neprevăzute.

