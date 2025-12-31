Hidroelectrica nu mai emite temporar facturi. Ce se va întâmpla începând cu data de 1 ianuarie 2026

Hidroelectrica nu va mai emite facturi, iar alte servicii operațiuni vor fi, de asemenea, întrerupte în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, potrivit unui anunț al companiei. Motivul este Hidroelectrica își modernizează sistemul informatic.

Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, anunţă că implementează, între 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect pentru digitalizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite, care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum şi migrarea bazelor de date.

Din acest motiv, temporar, anumite activităţi vor fi întrerupte, respectiv: emiterea şi corectarea facturilor, reconcilierea soldurilor şi alocarea plăţilor, dar şi alte operaţiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date.

„Hidroelectrica va desfăşura în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect strategic menit să susţină digitalizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite clienţilor, operaţiune care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum şi migrarea bazelor de date. Noile sisteme informatice vor permite, pe termen mediu şi lung, o gestionare mai eficientă a relaţiei cu clienţii, procese de facturare mai rapide şi mai sigure, o transparenţă sporită a informaţiilor privind soldurile şi plăţile, precum şi dezvoltarea unor funcţionalităţi digitale îmbunătăţite, orientate către nevoile consumatorilor”, anunţă compania.

În contextul acestor operaţiuni tehnice, Hidroelectrica informează că, temporar, anumite activităţi vor fi întrerupte, respectiv:

– emiterea şi corectarea facturilor;

– reconcilierea soldurilor şi alocarea plăţilor;

alte operaţiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date.

De asemenea, plăţile efectuate prin alte canale decât aplicaţia iHidro (de exemplu, transfer bancar), în perioada 1–15 ianuarie 2026, se vor reflecta în soldurile clienţilor după finalizarea etapelor de migrare, respectiv începând cu 15 ianuarie 2026, fără a afecta drepturile contractuale ale clienţilor.

Cum se poate lua legătura cu Hidroelectrica

Pe toată durata implementării, activitatea de relaţionare cu publicul se va desfăşura conform programului normal, prin: Formularul unic de contact: https://formularunic.hidroelectrica.ro/; E-mail: [email protected], [email protected] şi Call Center-ul Hidroelectrica.

Hidroelectrica subliniază că aceste investiţii în infrastructura IT sunt realizate în beneficiul direct al consumatorilor, pentru a asigura servicii moderne, sigure şi adaptate cerinţelor actuale.

