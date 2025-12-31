(VIDEO) Cel mai urmărit serial din istoria Netflix se încheie la noapte cu un episod de lungimea unui film

Serialul „Stranger Things” care a avut premiera pe Netflix în 2016 se va încheia cu al cincilea sezon în noaptea dintre ani. Platforma americană de streaming plănuiește un final grandios pentru ceea ce a calculat că este cea mai urmărită serie pe care a produs-o vreodată.

Episodul 8 care va încheia sezonul 5 al „Stranger Things” și odată cu el întreaga serie va putea fi văzut pe Netflix începând cu data de 1 ianuarie, ora 03:00. Ora de lansare neobișnuită se datorează faptului că în SUA episodul va fi lansat și în cinematografe.

Ultimul episod al „Stranger Things” durează cât un film

Cu mai bine de un an înainte de apariția sezonului 5, printre fani dar și în presa specializată în industria cinematografică au început să circule zvonuri că toate episoadele ultimului sezon vor avea durata unui lungmetraj. Frații Duffer au dezmințit în cele din urmă speculațiile, iar Netflix a confirmat ulterior că doar ultimul episod ce urmează să apară la noapte va dura cât un film: două ore și 5 minute.

Drept urmare, Netflix a decis să îl lanseze în Statele Unite și în cinematografe.

Cifrele uimitoare pe care le-a avut serialul „Stranger Things” pe Netflix

Revista Variety arăta încă din data de 23 decembrie, înainte de lansarea episoadelor 4-7, că al cincilea și ultimul sezon a ajutat Netflix să stabilească noi recorduri de audiență: sezonul a avut cea mai mare săptămână de debut din istoria platformei de streaming pentru un serial în limba engleză. Datele publicate de Netflix au arătat apoi că serialul Stranger Things a depășit în ansamblul său pragul de 1,2 miliarde de vizionări totale.

Această statistică, calculată prin împărțirea timpului total în care orice parte a serialului a fost vizionată vreodată cu durata cumulată a tuturor episoadelor disponibile, plasează Stranger Things, ca întreg, deasupra oricărui alt serial din istoria Netflix – inclusiv peste Wednesday și Squid Game. Acestea au fost singurele producții cu sezoane individuale ce se clasează peste sezonul precedent al Stranger Things.