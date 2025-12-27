Comisar de la Școala de Poliție Câmpina, reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev

Un angajat al Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr“ Câmpina a fost reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev. Fapta a fost sesizată în urmă cu aproape o săptămână de către reprezentanții unității de învățământ.

„La nivelul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova – Serviciul de Investigații Criminale se efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la viol, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări formulate de reprezentanții unei instituții de învățământ postliceal, din Câmpina“, a transmis, vineri seară, IPJ Prahova.

Persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 49 de ani, a fost condusă la sediul unității de poliție, în vederea audierii. Bărbatul este angajat al Școlii de Poliție „Vasile Lascăr“ Câmpina, fiind încadrat ca personal de serviciu, iar persoana pe care ar fi încercat să o violeze este un elev al unității de învățământ.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie analizată oportunitatea luării unei alte măsuri preventive.

Citește și: Comisar de la școala de subofițeri de poliție din Câmpina, acuzat că a agresat sexual un elev