Comisar de la școala de subofițeri de poliție din Câmpina, acuzat că a agresat sexual un elev

Un elev de la școala de subofițeri de poliție din Câmpina a reclamat un ofițer de serviciu, care i-ar fi cerut să întrețină raporturi intime în incinta unității de învățământ. Victima susține că a fost agresată în biroul unui comisar de poliție în timpul nopții. Conducerea școlii a sesizat poliția, iar ofițerul suspectat, care are grad de comisar, este cercetat penal, informează TVR.

Poliția din Câmpina a fost sesizată de Școala de subofițeri din oraș pe 20 decembrie, iar faptele anchetate sunt foarte grave. În noaptea de 18 spre 19 decembrie un elev ar fi fost chemat în biroul ofițerului de serviciu împreună cu alți trei colegi.

În cele din urmă, doar victima a rămas în biroul comisarului. Apoi, ofițerul ar fi încercat să îl dezbrace pe tânăr, i-ar fi rupt nasturii pantalonilor și l-ar fi atins în zona genitală.

Elevul a reușit să scape doar după ce a promis că va reveni în biroul comisarului pentru favoruri sexuale, susțin surse judiciare. Tânărul însă a povestit colegilor și dirigintelui cum a fost agresat.

Comisarul este cercetat penal pentru agresiune sexuală. Dosarul este instrumentat de parchetul de pe lângă judectaoria Câmpina. Conducerea Școlii de subofițeri de Poliție nu a transmis până acum nici un punct de vedere.

