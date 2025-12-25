(VIDEO) Papa Leon, apel la solidaritate cu săracii și străinii în mesajul de Crăciun

Papa Leon a transmis, în mesajul său de Crăciun, un apel ferm la bunătate, solidaritate și deschidere față de săraci și străini, subliniind că esența sărbătorii Nașterii Domnului este legată de grija față de cei vulnerabili.

În predica susținută în Ajunul Crăciunului, Suveranul Pontif a reamintit credincioșilor că Iisus s-a născut într-un staul, fiind refuzat la han, iar acest episod biblic reprezintă un avertisment împotriva indiferenței față de cei aflați în nevoie.

„A refuza omul înseamnă a-l refuza pe Dumnezeu”

Papa Leon a evidențiat că refuzul de a-i ajuta pe săraci și pe străini echivalează cu respingerea lui Dumnezeu însuși, potrivit The Guardian.

„Pe pământ, nu este loc pentru Dumnezeu dacă nu este loc pentru om. A refuza pe unul înseamnă a-l refuza pe celălalt”, a spus pontiful în cadrul liturghiei solemne din Bazilica Sfântul Petru, la care au participat aproximativ 6.000 de persoane.

El a adăugat că nașterea lui Iisus arată prezența lui Dumnezeu în fiecare ființă umană și demnitatea infinită a fiecărei persoane.

Continuitate cu temele sociale ale papalității

Leon, primul papă născut în Statele Unite, se află la primul său Crăciun ca lider al Bisericii Catolice, după ce a fost ales în luna mai pentru a-i succeda papei Francisc. Încă de la începutul pontificatului său, acesta a pus accent pe grija față de imigranți, săraci și excluși social.

În mesajul său, papa a citat și din Papa Benedict al XVI-lea, care critica lipsa de preocupare a societății pentru copii, săraci și străini, într-o lume dominată de o economie care transformă oamenii în simple mărfuri.

„Unde este loc pentru ființa umană, este loc și pentru Dumnezeu. Chiar și un staul poate deveni mai sacru decât un templu”, a afirmat Papa Leon.

Participare numeroasă, în ciuda vremii nefavorabile

În afara Bazilicii Sfântul Petru, aproximativ 5.000 de persoane au urmărit slujba pe ecrane amplasate în Piața Sfântul Petru, în ciuda ploii torențiale. Papa a ieșit înainte de liturghie pentru a-i saluta, mulțumindu-le pentru curajul și devotamentul lor.

Urbi et Orbi, mesajul de Crăciun către lume

Joi, Papa Leon va celebra liturghia de Crăciun și va transmite tradiționalul mesaj și binecuvântare Urbi et Orbi („Către cetate și lume”), adresată credincioșilor din întreaga lume.

