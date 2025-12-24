Poliția de Frontieră Română pregătește controale suplimentare pentru sărbători: sfaturi pentru călători

În contextul apropierii Sărbătorilor de Crăciun, Poliția de Frontieră Română a dispus măsuri suplimentare pentru asigurarea unui flux fluent de persoane și mijloace de transport prin punctele de trecere a frontierei. Zilnic, peste 3.300 de polițiști de frontieră sunt angrenați în misiuni specifice, astfel încât controlul documentelor și circulația să se desfășoare în condiții de siguranță și fluiditate.

Frontiera externă: mai mult personal și artere suplimentare

La granița cu Ucraina, Republica Moldova și Serbia, a fost suplimentat personalul care își desfășoară activitatea în punctele de trecere. În plus, acolo unde situația o permite, sunt deschise artere suplimentare de control, inclusiv pentru traficul de marfă, pentru a reduce timpii de așteptare.

Se estimează o creștere a traficului rutier la frontiera cu Republica Moldova, în special pe sensul de ieșire din România, pe fondul întoarcerii acasă a cetățenilor moldoveni care lucrează în Europa de Vest. Poliția de Frontieră recomandă utilizarea tuturor punctelor deschise: Galați și Oancea (Galați), Bumbăta și Albița (Vaslui), Sculeni (Iași), Stânca și Rădăuți Prut (Botoșani).

Frontiera internă și călătoriile cu avionul

Traficul către Ungaria și Bulgaria se desfășoară fără oprire în fostele puncte de trecere. Totuși, cetățenii care călătoresc în străinătate trebuie să aibă asupra lor documente de călătorie valabile, precum carte de identitate sau pașaport.

Pentru zborurile aeriene, pasagerii sunt sfătuiți să se prezinte la aeroport în intervalul de timp indicat de companiile aeriene, întrucât în această perioadă traficul poate fi mai aglomerat.

Colaborare și recomandări pentru o călătorie sigură

Pe întreaga durată a sărbătorilor, Poliția de Frontieră menține colaborarea cu autoritățile omoloage din statele vecine, pentru a asigura un climat de siguranță la frontierele interne și externe.

Pentru o călătorie fără probleme, autoritățile recomandă:

Utilizarea tuturor punctelor de trecere disponibile la frontiera externă.

Circulație prudentă și respectarea indicațiilor polițiștilor de frontieră la frontiera internă.

Citește și: Drepturile femeilor în Israel în declin accentuat: guvernul Netanyahu, criticat pentru măsuri conservatoare și restricții religioase