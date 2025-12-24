Drepturile femeilor în Israel în declin accentuat: guvernul Netanyahu, criticat pentru măsuri conservatoare și restricții religioase

Grupul „Femeile în Roșu”, inspirat de romanul „Povestea slujitoarei”, a protestat tăcut împotriva guvernului israelian, avertizând că reforma sistemului judiciar amenință decenii de progres în drepturile femeilor. Acum, după trei ani, avocații și organizațiile pentru egalitate de gen susțin că aceste avertismente s-au dovedit premonitorii.

Guvernul Netanyahu și partidele religioase: o colaborare care restrânge drepturile

Guvernul de dreapta al lui Benjamin Netanyahu, susținut de partidele ultraortodoxe, promovează o legislație care consolidează autoritatea instanțelor religioase asupra vieții civile. Astfel, segregarea de gen în școli, la evenimente culturale și în administrația publică a devenit tot mai frecventă.

Scădere dramatică a egalității de gen

Indicele Femeilor, Pacii și Securității 2025-26 arată o prăbușire a poziției Israelului în clasamentul global: de pe locul 27, înainte de guvernul actual, țara a ajuns pe locul 84 din 181. Numărul femeilor în funcții politice și administrative a scăzut semnificativ, iar miniștrii femei sunt doar șase din 33.

Controversele instanțelor rabinice

Un proiect de lege în parlamentul israelian ar extinde autoritatea instanțelor religioase în probleme financiare, afaceri și custodia copiilor. Criticii susțin că femeile vor fi discriminate sistematic, într-un cadru judiciar dominat de bărbați. Centrul Ruth și Emanuel Rackman avertizează că extinderea acestei autorități ar conduce la „încălcări grave ale drepturilor femeilor care divorțează”.

Impact direct asupra femeilor

Moriah, mamă a două fete, a relatat pentru CNN cum instanțele rabinice i-au revocat drepturile de vizită și au impus decizii financiare care au generat datorii considerabile. Ea descrie sistemul ca fiind „anti-femei”, dominat de autoritate religioasă masculină și construit pentru a dezavantaja femeile.

Creșterea violenței și a feminicidului

Anul acesta, 44 de femei au fost ucise în Israel, cel mai mare număr din ultimul deceniu, comparativ cu 35 în 2024. Avocații leagă această creștere de relaxarea legislației privind deținerea de arme, care a crescut cu 40% după atacurile Hamas din 2023, potrivit CNN.

Reacții politice și sociale

Deputatul opoziției Merav Cohen, președinta comisiei pentru statutul femeii din Knesset, consideră guvernul actual „cel mai prost pentru femei din istoria țării”. Ea avertizează că extinderea sistemului judiciar religios reprezintă „o amenințare majoră la adresa drepturilor femeilor” și că femeile israeliene „sunt trase înapoi cu decenii”.

