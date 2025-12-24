Accident grav în Argeș: o persoană a murit și patru au fost rănite la Lunca Corbului

O persoană a murit, iar alte patru au fost rănite, miercuri dimineață, în urma unui accident rutier produs în localitatea Lunca Corbului, din județul Argeș, după ce autoturismul în care se aflau a părăsit carosabilul.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, în urma evenimentului rutier au rezultat cinci victime – doi bărbați și trei femei. Din nefericire, o femeie în vârstă de aproximativ 61 de ani a decedat. Două dintre victime au fost găsite încarcerate în autoturism.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri și cadre medicale, care au acordat primul ajutor victimelor. În urma evaluării medicale, patru persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Pompierii au asigurat, totodată, măsuri specifice de prevenire și stingere a incendiilor, pentru evitarea unor pericole suplimentare. Polițiștii au deschis un dosar penal de ucidere și vătămare corporală din culpă.

