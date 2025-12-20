Diana Buzoianu anunţă peste 650 de controale la balastiere, luna trecută

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că în luna noiembrie structurile din minister au făcut peste 650 de controale în ceea ce priveşte activitatea balastierelor. Numărul este mai mare decât cel al verificărilor realizate în primele şase luni ale anului pe această temă.

Date prezentate public sâmbătă de către Diana Buzoianu arată că, în luna noiembrie, au avut loc 655 de controale la balastiere, în condiţiile în care, în luna ianuarie, numărul acestora a fost de 46 iar în iunie s-au făcut doar 69 de verificări.

„În luna octombrie a venit raportul corpului de control din minister care a arătat că se făceau foarte puţine controale cu inspectorii din Apele Române. Am cerut criterii de performanţă şi… iată…. în luna noiembrie au început să fie balastierele la control. Un subiect de care nimeni nu vorbea (oare de ce?) până acum. Rezultatele din luna noiembrie a controalelor realizate? Au fost făcute mai multe controale decât în toată prima jumătate a anului.

Amenzi aplicate? Cam la fel de multe amenzi într-o singură lună cât au fost date în tot anul până atunci”, afirmă Diana Buzoianu, într-o postare pe reţelele de socializare, conform news.ro.

Au fost depuse 8 plângeri penale

Ministrul anunţă, de asemenea, că au fost depuse 8 plângeri penale, aproximativ la fel de multe câte au fost depuse în tot anul, până în noiembrie.

Ministrul Mediului a explicat că este important ca balastierele să fie controlate, iar activităţile ilegale să fie sancţionate pentru că exploatarea ilegală sau haotică a agregatelor minerale din albiile râurilor are efecte grave şi directe asupra mediului şi siguranţei publice.

„În România, astfel de activităţi au generat, în mai multe zone, eroziuni accentuate ale malurilor, modificări ale cursurilor de apă şi instabilitate geomorfologică, inclusiv pe râuri precum Moldova şi Siret sau în zone din judeţele Dolj sau Prahova, unde efectele au fost constatate inclusiv prin analize satelitare şi controale în teren.

Aceste practici afectează calitatea apei, cresc turbiditatea, distrug habitatele acvatice şi dezechilibrează ecosistemele riverane, cu impact direct asupra biodiversităţii şi resurselor de apă. Totodată, aceste dezechilibre pot pune în pericol infrastructura din proximitatea cursurilor de apă – poduri, podeţe, drumuri, diguri şi apărări de mal – crescând riscul de avarii, surpări şi pagube materiale”, a explicat Diana Buzoianu.

