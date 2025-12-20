Waze recuperează o funcție esențială. Waze se pregătește să adopte o funcție pe care Google Maps o oferă de câțiva ani și care poate schimba modul în care șoferii anticipează intersecțiile aglomerate. Aplicația testează afișarea semafoarelor direct pe hartă, o opțiune prezentă în Google Maps încă din 2022, dar absentă până acum din Waze, spre surprinderea multor utilizatori.

Potrivit informațiilor descoperite de Android Authority, Waze experimentează pictograme pentru semafoare similare cu cele din Google Maps. Atunci când utilizatorul explorează harta fără o rută activă, aplicația poate afișa toate semafoarele din zonă, oferind o imagine mai clară asupra tipului de intersecții din apropiere, potrivit ziare.com.

Waze va afișa doar cele mai apropiate trei semafoare de pe traseul activ

Lucrurile se schimbă însă în timpul navigării. Pentru a evita supraîncărcarea vizuală, Waze va afișa doar cele mai apropiate trei semafoare de pe traseul activ. Ideea este de a oferi informație relevantă, fără a distrage atenția șoferului cu prea multe elemente pe ecran.

La fel ca în Google Maps, funcția nu va indica dacă semaforul este pe verde sau roșu. Rolul ei este unul de anticipare, ajutând șoferii să știe din timp că urmează o intersecție controlată și să își adapteze viteza sau atenția. Chiar și fără informații în timp real, simpla prezență a semafoarelor pe hartă poate reduce riscul de manevre bruște sau accidente.

Deocamdată, funcția nu este disponibilă la scară largă

Deocamdată, funcția nu este disponibilă la scară largă. Ea apare doar în versiuni de test, iar Google nu a comunicat o dată oficială pentru lansarea globală. Totuși, faptul că această opțiune fusese promisă utilizatorilor Waze încă din primăvară sugerează că implementarea finală ar putea fi destul de aproape.

Citeşte şi: Marea Britanie: Un milion de lire sterline confiscate de la frații Tate, folosite pentru combaterea violenței împotriva femeilor