Marea Britanie: Un milion de lire sterline confiscate de la frații Tate, folosite pentru combaterea violenței împotriva femeilor

Peste 1 milion de lire sterline confiscate din conturile bancare din Devon ale controversatului influencer Andrew Tate și ale fratelui său Tristan vor fi folosite pentru combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor, a anunţat poliția britanică, transmite BBC.

Anunțul urmează unei hotărâri judecătorești din decembrie 2024, care a constatat că frații Tate nu au plătit impozite pe venituri de 21 de milioane de lire sterline din afacerea lor online și au spălat bani prin conturi bancare din Devon.

Tribunalul din Westminster a decis că poliția din Devon și Cornwall poate confisca peste 2,9 milioane de lire sterline în bani și active, inclusiv criptomonede.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că 1 milion de lire sterline alocate pentru proiecte locale vor fi utilizate pentru „combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor”.

Comitet care va decide ce proiecte vor fi finanțate

Poliția înființează un comitet care va decide ce proiecte vor fi finanțate. „În lunile următoare, intenționăm să arătăm comunităților noastre cum aceste fonduri pot face diferența și să le sprijinim în luarea de măsuri împotriva celor care comit abuzuri, punând aceste fonduri în centrul sprijinului acordat victimelor”, a declarat purtătorul de cuvânt.

După ședința de judecată de anul trecut, poliția din Devon și Cornwall a declarat că frații au canalizat bani prin „conturi de fațadă” între 2014 și 2022, ceea ce constituie o activitate criminală și face ca aceste venituri să fie considerate produse ale infracțiunii.

În urma hotărârii, Andrew Tate a declarat că a fost victima „matricei” și a „furtului pur și simplu”. „Este un atac coordonat asupra oricui îndrăznește să conteste sistemul”, a adăugat el.

Andrew Tate se confruntă cu proceduri penale și civile în mai multe țări

Andrew Tate, care se autoproclamă misogin, se confruntă cu proceduri penale și civile în mai multe țări – inclusiv în România – pentru presupuse infracțiuni sexuale și de trafic de persoane, pe care le neagă în totalitate.

El a devenit celebru după ce a apărut în versiunea britanică a reality show-ului Big Brother în 2016. A rezistat doar șase zile în program, înainte de a fi eliminat în urma apariției unui videoclip care părea să-l arate atacând o femeie. El a declarat la momentul respectiv că imaginile au fost editate și că erau „o minciună totală care încerca să-l discrediteze”.

Citeşte şi: TVA ar putea rămâne la 11% pentru HORECA



