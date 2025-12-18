Ministrul Justiției: Faptele de corupție trebuie sancționate categoric, nu stinse prin prescripție

Miercuri seară, la Antena 3 CNN, ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, s-a declarat de acord cu șeful său pe linie de guvern, premierul Ilie Bolojan, cu care spune că a discutat despre problema prescrierii faptelor de corupție.

„Codul penal reglementează prescripția și o discuție despre exact această ipoteză, și anume a analizei cu privire la posibila imprescriptibilitate în raport de gravitatea faptelor de corupție am avut cu domnul premier în urmă cu două zile. Cu alte cuvinte, ne preocupă această chestiune, așa cum a spus și domnul Grindeanu. Ministerul Justiției, condus de către mine, va participa activ la acel grup de lucru în care ne propunem să analizăm în mod profesionist, foarte serios, aceste chestiuni”, a spus ministrul Justiției.

Marinescu a fost întrebat și care este totuși opinia sa personală în ceea ce privește această chestiune, iar răspunsul a fost categoric.

„Trebuie să ne asigurăm că faptele de corupție sunt investigate și sancționate categoric, nu stinse prin prescripție”. „Plecăm de la această certitudine că trebuie să luăm măsuri în acest sens”, a adăugat ministrul Justiției.

Aproape 10.000 de dosare penale au fost închise, în ultimii trei ani, din cauza prescripţiei

Aproape 10.000 de dosare penale au fost închise, în ultimii trei ani, din cauza prescripţiei. Cifra apare într-un raport al Departamentului de Stat american, publicat în luna septembrie. Premierul Ilie Bolojan a propus miercuri modificarea legii astfel încât faptele grave de corupţie să fie pedepsite indiferent de cât timp a trecut de la comiterea lor.

„Prescriptia unor fapte generează în mod cert o nemulţumire din partea cetăţenilor. Consider că cel puţin în fapte de coruptie grave nu ar trebui sa existe prescripţie”, a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

”E părerea domniei sale. Haideţi să vedem! Noi am spus că mergem la acel grup de lucru pe care îl organizează guvernul. Nu ştiu dacă locul cel mai bun e la guvern, dar mergem acolo şi vom fi parte activă. Dar specialiştii, nu neapărat o zonă politică în treaba asta, nu sunt de acord cu implicarea politicului în aceste probleme”, a transmis preşedintele PSD Sorin Grindeanu.

