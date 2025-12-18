Președintele Nicușor Dan participă azi la reuniunea Consiliului European

Președintele Nicușor Dan participă astăzi, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, conform Administrației Prezidențiale.

Joi și vineri, liderii UE vor avea dezbateri strategice privind Ucraina, următorul cadru financiar multianual, extinderea și situația geoeconomică din UE. Orientul Mijlociu, apărarea europeană și migrația vor fi, de asemenea, subiecte pe ordinea de zi a Consiliului European.

Discuțiile vor viza cele mai recente evoluții din Ucraina și chestiuni care necesită o acțiune urgentă din partea UE.

Eforturi diplomatice pentru a obține o pace justă și durabilă în Ucraina

La ultima reuniune a Consiliului European, desfășurată pe 23 octombrie, liderii UE s-au angajat să abordeze nevoile financiare urgente ale Ucrainei pentru 2026 și 2027, inclusiv în ceea ce privește eforturile militare și de apărare. Aceștia vor decide cu privire la modul de punere în aplicare a acestui angajament și vor discuta, de asemenea, despre garanții de securitate solide și credibile pentru Ucraina și eforturile diplomatice pentru a obține o pace justă și durabilă în Ucraina.

Se vor evalua cele mai bune modalități de consolidare a poziției de negociere a Ucrainei, de creștere a presiunii asupra Rusiei și de continuare a apărării intereselor Europei, subliniază sursa citată.

„UE a fost ferm solidară cu Ucraina și cu poporul său încă de la începutul războiului Rusiei. Până în prezent, UE și statele sale membre au acordat sprijin pentru Ucraina în valoare de 187,5 miliarde de euro, dintre care 66 de miliarde de euro sub formă de sprijin militar“, arată Consiliul European.

Discuții despre bugetul UE

În cadrul reuniunii, liderii vor trece în revistă progresele cu privire la următorul cadru financiar multianual, bugetul pe termen lung al UE, înregistrate de la data la care Comisia Europeană și-a prezentat propunerile – 16 iulie – și până în prezent.

Miercuri, șeful statului a participat, tot în Bruxelles, la Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest.

