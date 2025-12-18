Ministrul Economiei: Mă minunez cum stăm în picioare. Toată lumea jumuleşte din ţară

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat miercuri că, în cele şase luni petrecute în Guvern, s-a convins că România este o ţară foarte bogată. „Cât de mult se trage din ea, tot mai stă în picioare“, a mai spus ministrul.

„România e o ţară foarte bogată. Mă minunez, după şase luni în Guvern, cum mai stăm în picioare. Toată lumea jumuleşte din ea de toate şi biata ţară tot mai stă în picioare. Şi răspunsul pe care îl obţin noaptea, când mă gândesc, e că e foarte bogată. Cât de mult se trage din ea, tot mai stă în picioare”, a afirmat Radu Miruţă, miercuri seară, la un post de televiziune.

Încă mai e de furat în România

Întrebat dacă încă mai e de furat în România, ministrul a răspuns: „Încă mai este, da“.

„Păi n-ar fi atât de mare interes politic prin companiile de stat dacă n-ar fi de furat. Nu i-am văzut să fie preocupaţi să facă lucrări de doctorat pe analize din astea prin companiile de stat, i-am văzut preocupaţi de contracte. Da, încă mai e. Da, încă mai oprim. Şi cu viteza mai mare şi de-aia luăm amendă. Dar n-are nimic“, a spus Miruţă, referindu-se la amenda pe care a primit-o, ca persoană fizică, din partea AMPIP.

România, o ţară cu pământuri rare şi resurse importante de grafit

Ministrul a explicat că România are pământuri rare şi este ţara cu cele mai importante resurse de grafit din Europa, explicând că grafenul, substanţă extrasă din grafit, este un element esenţial în dezvoltarea noilor tehnologii.

Miruţă a mai spus că este normal ca, pentru extragerea acestor zăcăminte, statul român să contribuie financiar alături de firme private, având în vedere că investiţiile sunt „enorme“.

