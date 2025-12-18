Câteva mii de sindicalişti cer, în faţa Palatului Cotroceni, intervenția președintelui Dan, după măsurile de austeritate luate de guvernul Bolojan

Câteva mii de sindicalişti din patru confederaţii sindicale protestează, joi, în faţa Palatului Cotroceni, solicitând Administraţiei Prezidenţiale să medieze conflictul dintre organizaţiile sindicale şi Guvern, generat de măsurile de austeritate şi de refuzul majorării salariului minim pe economie.

Protestatarii folosesc vuvuzele şi strigă: „Hoţii!”, Demisia!”, „Jos Guvernul!”, „Grevă generală!”.

Participanţii la miting au împodobit un brad cu mesaje precum: „Bolojan Grinch ne-a furat Crăciunul!”, „Şi la anul când venim, vrem să nu vă mai găsim!”, „Austeritatea nu este o soluţie, ci o problemă”, „salarii scăzute”, „taxe crescute”, „impozite crescute”, „inflaţie crescută”, „locuri de muncă scăzute”.

„Măsurile de austeritate sunt luate fără să fim consultaţi“

„Măsurile de austeritate sunt luate fără să fim consultaţi, salariul minim votat ieri este antiortodox, cu 25 de lei mai puţin, numai de-ai naibii ca să nu fie ca noi şi, bineînţeles, se aplică de la 1 iulie – preţurile şi TVA au crescut. Condiţiile de muncă de sunt din ce în ce mai proaste, atât în mediul privat cât şi la stat. Am văzut că vor să taie de la parlamentari, de la partide, după ce a luat de aproape jumătate de an banii celor care nu aveau cu adevărat. Au luat de la muncitori, de la bucătărese din spitale şi de la lucrători şi muncitori care nu aveau nicio legatură cu aceste reduceri, dovadă că INS-ul spune că banii care au rămas în urma acestor măsuri de austeritate sunt undeva la zero”, a declarat pentru AGERPRES Leonard Bărăscu, preşedintele CNSLR – Frăţia.

Sindicaliştii iau în calcul şi greva

Sindicaliştii iau în calcul şi greva ca formă de protest dacă revendicările nu vor fi soluţionate.

„Lucrurile sunt destul de grave şi duc spre grevă. Pierderile vor fi însemnate şi mai mari la o grevă decât atunci când ar satisface nişte cerinţe de dialog social care nu înseamnă bani mereu şi să stabilim împreună austeritatea”, a adăugat Leonard Bărăscu.

La protest participă reprezentanţi de la Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – Frăţia, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR) şi Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN.

