Un fost secretar de stat și mai mulți șefi din ANPC, trimiși în judecată pentru abuz și șantaj

Un fost secretar de stat din Ministerul Economiei, alături de mai mulți șefi din cadrul ANPC, au fost trimiși în judecată de DNA într-un dosar ce vizează fapte de abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu, șantaj și complicitate la șantaj.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Timişoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor: NEDELCEA CONSTANTIN-FLAVIUS, la data faptei secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată; HOTCA SEBASTIAN-IOAN, la data faptei vicepreşedinte al Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), cu atribuţii de preşedinte, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată; ANGHEL PAUL-SILVIU, director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj; VASILE ELENA-MIRELA, director general al Direcţiei Generale Economice si Resurse Umane din cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la şantaj”, se arată în comunicatul DNA.

Comisar-şef adjunct, obligat să renunțe la funcție

Conform procurorilor, în perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, inculpatul Hotca Sebastian Ioan în calitatea menţionată anterior, la instigarea inculpatului Nedelcea Constantin Flavius, secretar de stat în Ministerul Economiei, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C. din funcţia de conducere deţinută la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin, într-o altă funcţie de conducere în cadrul A.N.P.C., prin încălcarea dispoziţiilor art. 507 alin. 8 din OUG nr. 57/2019 care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituţiei.

„Cu toate că ocupase funcţia de comisar şef adjunct al Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş – Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (02.10 – 29.11.2024), o lună (02.12.2024 – 31.12.2024), şase luni (09.01.2025 – 08.07.2025), din funcţia de conducere respectivă pe o funcţie de şef serviciu în cadrul A.N.P.C. În fapt, mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituţiei, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcţia respectivă a unei alte persoane, încadrate în A.N.P.C. în anul 2023 şi care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora”, mai precizează DNA.

Pentru atingerea scopului urmărit, la data de 29 august 2024, inculpatul Anghel Paul Silviu, în calitate de director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul A.N.P.C., cu sprijinul inculpatei Vasile Elena-Mirela, ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V.I.C. acte de constrângere morală, prin ameninţări, intimidări şi presiuni pentru ca aceasta să renunţe la funcţia deţinută şi să fie de acord să fie mutată pe o altă funcţie, mai arată DNA.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Bucureşti.

