Vâlcea: Doi șoferi și un pasager, răniți după ce o mașină a pătruns pe contrasens, la Bunești

Polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea au fost solicitați să intervină în această după-amiază la un accident rutier produs pe DN 67, pe raza localității Bunești, la kilometrul 176.

Un bărbat de 65 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat în coliziune cu un alt vehicul, condus de un bărbat de 71 de ani, tot din municipiul Râmnicu Vâlcea.

În urma evenimentului rutier, ambii conducători auto, precum și un pasager de 52 de ani, din Râmnicu Vâlcea, aflat în autoturismul condus de bărbatul de 65 de ani, au fost răniți și transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

