Preşedintele Nicuşor Dan efectuează o vizită de două zile în Marea Britanie

Preşedintele Nicuşor Dan va efectua o vizită de două zile în Marea Britanie, marţi şi miercuri, informează Administraţia Prezidenţială.

În această seară, şeful statului va începe vizita cu o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, la Ambasada României din Londra.

Șeful statului se va întâlni miercuri cu reprezentanţi români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, de la 11.30 (ora României), apoi cu reprezentanţi ai companiilor britanice, de la 13.00.

Până atunci, Nicuşor Dan se află în Finlanda, unde astăzi va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est.

