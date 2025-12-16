Forumul Judecătorilor refuză să participe la consultările CSM și cere demisia Liei Savonea după decizia CEDO în cazul Danileț

Asociația Forumul Judecătorilor a anunțat că nu va participa la consultările convocate de către Consiliul Suprem al Magistraturii privind situația sistemului judiciar până când CSM nu-și va asuma răspunderea în privința abuzului la care a fost supus fostul judecător Cristi Danileț, abuz constatat și de către CEDO, prin decizia pronunțată luni, informează Hotnews.

Potrivit unei postări pe Facebook, Forumul Judecătorilor susține că asumarea răspunderii ar fi demonstrată de demisiile de onoare sau revocarea judecătorilor implicați în sancționarea disciplinară a lui Danileț, fiind menționată și Lia Savone, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„CSM a susținut tăcerea sistemului judiciar”

„Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să își asume răspunderea pentru abuzul constatat de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Danileț împotriva României, prin demersuri care pot începe cu demisiile de onoare sau revocarea judecătorilor Lia Savonea și Simona Camelia Marcu (membre ale completului disciplinar care a dispus sancționarea abuzivă a lui Cristi Danileț, în acest moment președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, respectiv director al Institutului Național al Magistraturii), precum și Claudiu Marian Drăgușin, membru al CSM prezent la pledoariile de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”, se spune în postarea Forumului Judecătorilor.

Doar astfel CSM ar mai putea pretinde că poate contura soluții privind criza de imagine și „decredibilizarea întregului sistem judiciar”.

„Până la acel moment, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România nu poate legitima cu prezența sa o întâlnire cu garantul independenței justiției care, în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, a susținut tăcerea sistemului judiciar în fața abuzurilor”, menționează sursa citată.

În schimb, Forumul Judecătorilor își arată disponibilitatea de a participa la grupul de lucru organizat de către Guvern pentru modificarea legilor justiției, pe care o consideră „calea legitimă pentru modificări sustenabile” în sistemul judiciar.

Forumul precizează că va participa la lucrări împreună cu „partenerii săi de dialog cu viziuni similare, respectiv Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție, susținători constanți și onești ai independenței magistraturii”.

Consultări organizate de CSM

Reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei, au fost invitați miercuri, 17 decembrie, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru „dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar”, anunță CSM într-un comunicat de presă.

De asemenea, CSM a anunțat consultarea tuturor judecătorilor prin intermediul unui chestionar intern on-line, la care urmează să se răspundă până la data de 18 decembrie 2025.

Pe ordinea de zi stabilită de Consiliul Superior al magistraturii se află șapte puncte:

Delegarea, detașarea, transferul judecătorilor. Consecințe asupra activității acestora în completurile de judecată

Percepția asupra independenței justiției

Cauzele care influențează durata procedurilor judiciare în materie penală. Problematica prescripției răspunderii penale

Salarizarea judecătorilor și pensiile de serviciu ale acestora

Volumul de activitate și cauzele legislative și administrative care au generat creșterea acestuia. Necesitatea normării activității judecătorilor

Libertatea de exprimare a judecătorilor

Alte aspecte.

Concluziile acestor consultări, spune CSM, urmează să fie prezentate până la data de 19 decembrie 2025.

Danileț câștigă procesul de la CEDO intentat statului român

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat România pentru încălcarea libertății de exprimare a fostului judecător Cristi Danileț. Decizia anunțată luni de CEDO este definitivă. Ea a fost luată cu zece voturi la șapte în Marea Cameră a CEDO formată din 17 judecători.

În motivarea deciziei, CEDO a explicat că nu există motive pertinente și suficiente pentru sancționarea fostului judecător de către CSM pentru postările pe care le-a făcut pe Facebook. Cristi Danileț a atacat la CEDO decizia CSM de a-l sancționa cu 5% din salariu timp de două luni pentru două postări făcute pe Facebook. Danileț a deschis procesul după ce ÎCCJ a menținut decizia CSM.

Fostul judecător Cristi Danileț a câștigat procesul intentat României la CEDO încă din februarie 2024, însă Guvernul Ciolacu a atacat decizia. Decizia a fost atacată prin intermediul Ministerului de Externe condus atunci de Luminița Odobescu. Decizia de astăzi este definitivă.

Sancțiunea disciplinară constând în reducerea remunerației sale cu 5% timp de două luni a fost luată în mai 2019 de către Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii la acel moment era Lia Savonea, actuala președintă a ÎCCJ. Decizia a fost luată în urma unui raport întocmit de Inspecția Judiciară, condusă de judecătorul Lucian Netejoru.

Citește și: Preşedintele Nicuşor Dan efectuează o vizită de două zile în Marea Britanie