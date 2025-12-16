Bărbat reținut după ce a vrut să arunce în aer casa iubitei, dând foc unei butelii

Un bărbat de 26 de ani a fost reținut după ce, gelos pe partenera sa, o tânără de 25 de ani, a dat foc noaptea unei butelii din casa acesteia. În încăpere erau și cei trei copii ai victimei. După incident, bărbatul a fugit.

Întâmplarea a avut loc în casa femeii, în comuna Dumbrava Roșie, din județul Neamț. În locuință erau și cei trei copii ai acesteia, în vârstă de 3, 5 și 8 ani.

Înainte de gestul extrem, bărbatul i-ar fi reproșat tinerei că nu-i este fidelă. Și, ca să se răzbune, a aruncat bricheta aprinsă pe niște haine, în jurul buteliei.

Din fericire, gazul nu era pornit, ceea ce a evitat o tragedie. Imediat după, bărbatul a fugit, iar femeia a sunat la 112. Până la sosirea echipajelor de poliție, tânăra a stins incendiul. A fost întocmit formularul de evaluare a riscului, fiind emis un ordin de protecție provizoriu.

Bărbatul a fost reținuti pentru 24 de ore. Asistența socială din comună monitorizează mama și copiii de câteva luni, după ce între cei doi parteneri au mai fost scandaluri.

