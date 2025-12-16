Nicușor Dan: La întâlnirea cu magistrații, toate opiniile sunt primite

La dezbaterile de la Cotroceni cu magistrații, „toate opiniile sunt primite“, a declarat, luni, la Helsinki, Nicușor Dan. Președintele a subliniat că dorește ca, în urma acestor consultări, să fie identificate „mecanismele deficitare“ și să existe „voința politică“ pentru a le corecta.

„Sunt lucruri pe care eu le-am auzit în format informal de multă vreme, despre ce se întâmplă în justiție. În momentul în care sunt 800 sau 900 de magistrați care spun că lucrurile astea se întâmplă, înseamnă că e o problemă gravă. Care este soluția la această problemă gravă? În primul rând, lucrurile trebuie structurate și dovedite, pentru că și asta e important.

La dezbaterile pe care o să le avem la Cotroceni, toate opiniile sunt primite – și într-o direcție și în cealaltă. Ce e important este să identificăm acele chestiuni care apar foarte des, cum ar fi Inspecția Judiciară sau procedura de numire a șefilor de instanțe, ca să spun doar două dintre ele, să vedem care sunt mecanismele care sunt deficitare și bineînțeles să avem voința politică să le corectăm“, a afirmat el.

Întâlnirea cu magistrații va avea loc pe 22 decembrie, la Cotroceni

Șeful statului participă în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est.

El urmează să aibă, pe 22 decembrie, la Cotroceni, o întrevedere fără limită de timp cu magistrați români, „o discuție importantă pe Justiție care, evident, va continua“.

Nicușor Dan a spus că acest subiect este o problemă importantă, care îl interesează.

„Bineînțeles, în intervalele în care nu am contacte internaționale, sunt în contact cu România și cu informațiile care sunt relevante pe subiectul ăsta“, a arătat șeful statului.

