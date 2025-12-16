Doi copii au murit și alte 13 persoane au fost rănite după o explozie la un bloc, în Franța

Doi copii, de trei și cinci ani, au murit luni după-amiază într-o explozie produsă într-o clădire cu patru etaje, locuită de 70 de persoane, din orășelul Trévoux, la 40 km de Lyon. Cel puțin treisprezece persoane au fost rănite, potrivit prefecturii. Ministrul de Interne vizitează locul accidentului marți dimineață.

O explozie a avut loc luni, în jurul orei 17.30, într-o clădire din orașul Trévoux, în departamentul Ain, ucigând doi copii în vârstă de trei și cinci ani și rănind treisprezece persoane.

„O femeie cu trei copii era acasă când a explodat; nu știe de ce”, a declarat pentru AFP Philippe Berthaud, viceprimarul responsabil cu locuințele. „A supraviețuit împreună cu fiul ei cel mare, dar cei doi copii ai ei au murit”, a adăugat el. Scoși din dărâmături în stop cardiac, copiii de trei și cinci ani au fost declarați morți la scurt timp după aceea, potrivit serviciilor de urgență.

Clădirea nu s-a prăbușit, dar locatarii au fost evacuați

Clădirea nu s-a prăbușit, dar locuitorii acesteia au fost evacuați și s-au adăpostit într-o sală de sport din apropiere.

Într-un comunicat publicat peste noapte, prefectura a indicat că zece persoane au fost tratate pentru răni care nu le pun viața în pericol la diverse spitale din regiune. Alte trei au mers la spital pe cont propriu.

Într-o conferință de presă, prefectul de Ain, Chantal Mauchet, a indicat că aproximativ treizeci de persoane au fost salvate. Potrivit prefectului, „multe persoane sunt în stare de șoc, o unitate de urgență psihologică” urma să sosească la fața locului în cursul serii și „au fost înființate puncte de adunare pentru victime”.

Cincizeci de pompieri și 36 de vehicule, împreună cu personal medical, și o unitate canină au fost mobilizate la fața locului.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, vizitează marți dimineață acest oraș cu 6.930 de locuitori, situat la aproximativ 40 km nord de Lyon.

Explozia, cauzată de o scurgere de gaze

Explozia, cauzată de o scurgere de gaze, s-a produs la parterul unui imobil rezidențial cu patru etaje din zona Beluizon, locuit de aproximativ 70 de persoane, potrivit prefecturii. Fațada clădirii s-a prăbușit, relatează corespondentul Radio France aflat la fața locului. Jandarmeria a stabilit un perimetru de securitate. Locuitorii au fost rugați să evite zona. Potrivit prefectului, primarul din Trévoux a activat planul de urgență municipal.

„Cele două școli din apropiere au suferit pagube materiale (geamuri sparte), dar oficialii școlii nu au raportat nicio vătămare corporală ”, explică comunicatul. Una dintre cele două, un liceu, a fost evacuată. În urma unei decizii a primăriei, ambele școli vor fi închise până vineri, când începe vacanța de Crăciun, „pentru ca clădirile să poată fi inspectate, deoarece în prezent nu există pagube vizibile ”, a explicat primarul din Trévoux, invitat la franceinfo luni seară.

Marc Péchoux a precizat, de asemenea, că victimele sunt cazate în prezent într-o sală de sport și că „va fi inițiată o a doua fază de relocare”. Oficialul local s-a declarat mișcat de „demonstrația puternică de solidaritate” din partea celorlalți locuitori, adăugând: „Este încurajator să vedem această mobilizare”.

Citește și: Forumul Judecătorilor refuză să participe la consultările CSM și cere demisia Liei Savonea după decizia CEDO în cazul Danileț