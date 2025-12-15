Traian Băsescu: Legile lui Predoiu sunt o prostie. Lia Savonea ar trebui să demisioneze

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică seară la Digi24 că în opinia sa trebuie modificate legile adoptate în sistemul de justiție în 2022, în perioada în care ministrul de resort era Cătălin Predoiu, actualmente ministru al Afacerilor Interne, pe care fostul șef al statului l-a criticat. El a vorbit și despre șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, spunând că ar trebui să demisioneze.

Băsescu consideră că protestele care au izbucnit în țară după apariția documentarului Recorder „Justiție capturată” arată că „justiția este o prioritate pentru români, în mod deosebit pentru generația tânără”.

„Cred că e aceeași categorie de oameni care a ieșit la ordonanța lui Iordache, la celebra Ordonanță 13. Dacă mă uit, marea majoritate sunt tineri. Dacă mă uit mai atent, nu sunt cei acuzați că sunt scoși în stradă de multinaționale. Sunt mulți studenți, nu au aspectul celor din multinaționale. Faptul că în toată țara s-au inițiat astfel de reacții ne arată că justiția este o prioritate pentru români, în mod deosebit pentru generația tânără”, a declarat fostul președinte la Digi24.

„Legile lui Predoiu sunt o prostie”

Traian Băsescu a spus că Inspecția Judiciară, „indiferent că e pusă de doamna Savonea, de cine o fi pusă, are obligația să dea răspunsuri la cazurile sesizate de reporterii de la Recorder și nu numai”.

„Vreau să cred că acest dialog pe care îl va avea președintele cu judecătorii care îi scriu va fi fructuos, va fi util și vreau să cred că acea comisie care se constituie la guvern pentru analiza modificării unor legi va lucra rapid și eficient – și poate și domnul Predoiu este trimis într-o vacanță”, a adăugat fostul șef al statului.

El consideră că „este clar că legile lui Predoiu sunt o prostie”.

„Și atunci trebuie, prin legi, să limităm autoritatea șefilor de instanțe, adică și el este un judecător ca orice judecător, are ceva în plus la salariu că se ocupă și de partea administrativă, adică instituția să plătească energia electrică, să cumpere creioane, hârtie ș.a.m.d., deci are în plus partea administrativă pentru care ia ceva la salariu, dar nu are dreptul să interfereze activitatea judecătorului în instanță”, a continuat Băsescu.

Traian Băsescu, despre șefa ÎCCJ: Și eu cred că ar trebui să demisioneze

Întrebat despre o eventuală demisie a Liei Savonea de la conducerea Înaltei Curți, având în vedere declarațiile făcute de judecătoarea Raluca Moroșanu în interviul publicat duminică de Recorder, Băsescu a spus: „Și eu cred că acest lucru trebuie făcut, dar se pare că este nevoie de Inspecție să facă un raport corect”.

„Date fiind atmosfera care s-a creat și presiunea care este pentru a se da o nouă șansă Înaltei Curți și celei mai înalte funcții din justiție, cred că ar trebui să facă un pas, așa cum fac și oamenii politici. E judecătoare, bănuiesc că ar fi o soluție să se stingă tensiunea care e acum în societate. Cine își face iluzii că vine Crăciunul, vine Anul Nou și se uită, asta nu se va uita, pentru că e o categorie de oameni care nu uită”, a conchis fostul președinte.

