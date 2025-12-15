Cristi Dănileț câștigă definitiv la CEDO procesul intentat statului român după ce a fost sancționat pentru postări pe Facebook

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat România pentru încălcarea libertății de exprimare a fostului judecător Cristi Danileț. Decizia anunțată luni de CEDO este definitivă.

Procesul a pornit după ce, în 2019, CSM, condus la acea vreme de Lia Savonea, l-a sancționat pe Danileț cu reducerea salariului pe două luni pentru două postări pe Facebook.

Curtea a reamintit că judecătorii au dreptul să se exprime public, inclusiv pe rețelele sociale, atunci când democrația sau statul de drept sunt amenințate, și că mesajele lor trebuie evaluate ținând cont de conținut, context, calitatea autorului și impactul asupra publicului.

Marea Cameră a constatat, cu zece voturi pentru și șapte împotrivă, că statul român a încălcat articolul 10 din Convenție. De asemenea, Curtea a decis că statul trebuie să plătească reclamantului suma de 9,705.44 euro, echivalentul în lei la cursul BNR la data plății, în termen de trei luni de la pronunțare. În cazul în care plata întârzie, suma va fi majorată cu dobânda legală corespunzătoare.

În motivare, CEDO a explicat că nu există motive pertinente și suficiente pentru sancționarea fostului judecător de către CSM pentru postările pe care le-a făcut pe Facebook.

Sancționat disciplinar de CSM pentru postări făcute pe Facebook, fostul judecător Cristi Dănileț a câștigat procesul intentat României la CEDO încă din februarie 2024, însă Guvernul Ciolacu a atacat decizia.

Ce a sesizat Cristi Dănileț

În 2019, Consiliul Superior al Magistraturii l-a sancționat pe Cristi Dănileț cu 5% din salariu pe o perioadă de două luni acuzând că prin postări pe Facebook a pătat imaginea și onoare sistemului judiciar și a încălcat obligația de discreție.

De asemenea, CSM a spus că limbajul folosit în altă postare a depășit limitele decenței, iar Dănileți s-a comportat în mod nedemn de un judecător.

În mai 2020, Curtea Supremă de Casație și Justiție a respins recursul domnului Danileţ și a confirmat decizia CSM.

În prima postare, Dănileț distribuia un interviu dat de Claudiu Sandu, pe atunci prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, în care acesta denunța în termeni foarte duri asaltul guvernării PSD asupra Justiției.

Danileț însoțea interviul cu propriul său comentariu: „Iată, ăsta procuror cu sânge în instalație: vorbește deschis despre infractori periculoși în libertate, despre ideile proaste ale guvernanților în modificarea legilor Justiției, despre linșajele împotriva magistraților!”.

A doua postare a lui Danileț care i-a atras sancțiunea era o citare a articolului 118 din Constituție, care prevede că „Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului, pentru garantarea (…) democraţiei constituţionale”. CSM a catalogat postarea drept instigare la revoltă armată.

Procesele lui Dănileț

Judecătorul Cristi Dănileț a fost exclus de trei ori din magistratură de către CSM, pentru opiniile exprimate public, inclusiv pentru postări pe Tik Tok care vizau viața sa privată, însă de fiecare dată a câștigat procesele cu CSM.

Fost magistrat la Tribunalul Cluj, Dănileț a părăsit sistemul în ianuarie, anul trecut, pensionându-se la 48 de ani.

