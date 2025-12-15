Horațiu Potra şi Călin Georgescu, faţă în faţă la instanţă

Mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul său, aduși în România din Dubai în noiembrie, află astăzi dacă măsura arestului preventiv va fi prelungită. Dosarul în care sunt judecați vizează acuzații grave, inclusiv tentative de acțiuni împotriva ordinii constituționale și punerea în pericol a securității naționale.

Curtea de Apel București urmează să decidă, luni după-amiază, dacă prelungește arestul preventiv în cazul lui Horațiu Potra, al fiului său, Dorian Potra, și al nepotului său, Alexandru Potra. Cei trei învinuiți se află în detenție din 21 noiembrie, când instanța a dispus arestarea lor pentru 30 de zile, conform stirileprotv.ro.

Horațiu Potra a fost reținut preventiv pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și încălcarea legislației privind materiile explozive. Aceleași acuzații au stat la baza arestării fiului și nepotului său.

Potra, judecat într-un dosar amplu alături de Călin Georgescu

Potra a fost prins în Dubai în luna septembrie și a acceptat să fie adus în România, fapt care a accelerat procedurile judiciare. În lipsa acestui acord, transferul ar fi putut dura mai mult, în condițiile în care România nu are un tratat de extrădare cu Emiratele Arabe Unite. El a fost adus în țară pe 20 noiembrie, împreună cu rudele sale.

Mercenarul este judecat într-un dosar amplu, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și de alți 20 de inculpați. Procurorii susțin că grupul ar fi pus la cale acțiuni menite să destabilizeze România și să submineze ordinea constituțională.

În rechizitoriu se arată că, în contextul deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, prin care au fost anulate alegerile prezidențiale, Călin Georgescu s-ar fi întâlnit în dimineața zilei de 7 decembrie, „în condiții de clandestinitate”, cu Horațiu Potra, la un complex de echitație din localitatea Ciolpani, județul Ilfov.

