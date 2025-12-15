S-au scumpit biletele de tren la toți operatorii feroviari

După intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor, biletele de tren la toți operatorii feroviari s-au scumpit cu 10%. Pentru o călătorie la clasa a doua pe ruta București – Cluj-Napoca, de exemplu, prețul este acum de aproape 160 de lei.

Prețul biletelor de tren crește pentru a doua oară în acest an. Prima scumpire a fost în august, atunci când a fost majorată taxa pe valoare adăugată la 21%.

O călătorie pe ruta București-Brașov costă între 75 și 85 de lei. Prețul crește pe ruta din Capitală spre Cluj-Napoca sau spre Timisoara. Prețul bilelelor variază între 138 și 160 de lei, potrivit digi24.ro.

Decizia de majorare a tarifelor a fost luată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cei care au decis ca tarifele trenurilor să fie ajustată cu rata inflației, care în ultima perioadă a fost foarte aproape de pragul de 10%. CFR promite însă că introduce trenuri noi în circulație. În total, 1.150 de trenuri ar trebui să circule zilnic.

