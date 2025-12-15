Ploi și temperaturi scăzute de sărbători. Ce arată prognoza meteo actualizată

În aproape toată ţara, regimul termic va avea un trend ascendent în cursul acestei săptămâni, cu valori termice maxime ce se vor oscila în jurul a 13-14 grade.

Temperaturile scad şi ajung la media perioadei din calendar, în apropierea weekendului, în timp ce precipitaţii sub toate formele sunt aşteptate după data de 22 decembrie, reiese din prognoza publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), ce vizează perioada 15 – 28 decembrie.

Oltenia

În Oltenia, în prima parte a intervalului, temperaturile se vor menţine peste mediile climatologice, cu maxime în creştere uşoară până în 18-19 decembrie, când se vor înregistra, în medie, 10-11 grade. Ulterior, maximele vor fi în scădere treptată şi ajung spre finalul intervalului, în medie, la 2 – 4 grade. Temperaturile minime vor avea variaţii zilnice, dar cu o tendinţă de creştere până în 22 decembrie, de la valori medii cuprinse între -3 şi -2 grade până la 3 – 4 grade. Din 23 decembrie, minimele vor scădea treptat, fiind estimate din nou, în medie, de la -3 la -2 grade, la sfârşitul intervalului. Probabilitatea de precipitaţii va fi redusă în prima săptămână a intervalului, dar va creşte spre finalul acesteia.

Muntenia

În Muntenia, valorile termice se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei, în cea mai mare parte a intervalului. Temperaturile maxime vor avea variaţii de la o zi la cealaltă, iar până pe 19 decembrie se remarcă o creştere uşoară a valorilor, de la 7 – 8 grade până la 11 – 12 grade. Din 24 decembrie se estimează o scădere treptată a maximelor termice, până la valori, în medie, de 2 – 3 grade. Temperaturile minime vor oscila de la o zi la alta în prima săptămână a intervalului, când se vor înregistra, în medie, între -3 grade şi -1 grad, însă cu un semnal clar de încălzire între 21 şi 23 decembrie, când se vor înregistra, în medie, între 2 şi 4 grade.

Ulterior, minimele vor intra într-un proces de răcire treptată şi vor reveni spre valori medii cuprinse între -3 şi -2 grade, spre sfârşitul intervalului. Probabilitatea de precipitaţii va fi redusă în prima jumătate a intervalului, însă va fi în creştere spre finalul celei de a doua săptămâni, îndeosebi începând cu data de 23 decembrie.

Banat

În Banat, temperaturile diurne vor fi în creştere în primele zile, astfel că vor atinge o valoare medie de 14 grade, în 18 şi 19 decembrie. Ulterior, se poate observa o scădere a mediei maximelor termice, până în data de 21 decembrie, când se vor înregistra 9 grade. Începând cu ziua de 24 decembrie se remarcă o scădere treptată a temperaturilor maxime, spre o medie de 3 – 4 grade la finalul celei de-a doua săptămâni.

Dacă se face raportare la media temperaturilor din timpul nopţii, în prima săptămână de analiză va fi cuprinsă între -2 grade şi un grad, cu cele mai mici valori în data de 16 decembrie. Mai mult decât atât, după 23 decembrie se poate identifica o scădere a minimelor termice, atingând o medie de -2 grade la finalul intervalului de anticipaţie. Probabilitatea de precipitaţii va fi redusă în prima parte a perioadei de referinţă, însă va creşte în a doua parte a acesteia.

Crișana

În Crişana, maximele termice vor creşte semnificativ în primele zile, astfel încât media acestora se va situa în jurul a 13 grade, în data de 19 decembrie. După aceasta, se remarcă scăderea temperaturilor diurne până în 21 decembrie, când mediat se vor înregistra aproximativ 9 grade, valoare ce se va menţine şi în zilele de 22 şi 23 decembrie. Ulterior, poate fi identificată scăderea treptată a temperaturilor maxime, astfel că se vor atinge 2 – 3 grade, la sfârşitul celei de-a doua săptămâni analizate. În ceea ce priveşte media minimelor termice, se pot observa variaţiile acesteia în prima săptămână, cu cele mai mici valori în 16 decembrie şi cele mai mari în 19 şi 20 decembrie.

De asemenea, un aspect important este reprezentat de răcirea treptată de la finalul intervalului de referinţă, când se vor înregistra aproximativ -3 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi redusă în prima săptămână analizată, însă va creşte în cea de-a doua parte a intervalului de anticipaţie.

Transilvania

În Transilvania, temperaturile din timpul zilei vor fi în creştere în prima săptămână de prognoză, de la o valoare medie de 3 grade, în ziua de 15 decembrie, până spre aproximativ 10 grade, în 19 şi 20 decembrie. Ulterior, media maximelor diurne va scădea de la o zi la alta, astfel încât, la finalul intervalului de anticipaţie, se vor înregistra cel mult un grad până la două grade. În ceea ce priveşte temperaturile minime, se poate identifica o scădere în data de 16 decembrie, când mediat se vor înregistra -5 grade. După acea dată, poate fi remarcată creşterea temperaturilor din timpul nopţii spre valori medii între -2 şi zero grade, în intervalul 19-26 decembrie.

La sfârşitul perioadei de anticipaţie se vor atinge, în medie, -4 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi redusă în prima jumătate a intervalului de referinţă, însă va fi în creştere în cea de-a doua săptămână, îndeosebi începând cu data de 23 decembrie.

Maramureș

În Maramureş, temperaturile maxime vor creşte remarcabil în prima săptămână, astfel că media acestora va atinge 11 grade, în 19 şi 20 decembrie, caracterizând o vreme mult mai caldă decât în mod obişnuit pentru perioada respectivă. Ulterior, se poate observa o scădere de la o zi la alta până la finalul celei de-a doua săptămâni de referinţă, astfel încât, mediat se vor înregistra două grade. Raportat la media temperaturilor de pe parcursul nopţii, se identifică scăderea bruscă a acesteia din data de 16 decembrie, între -4 şi -3 grade, apoi creşterea treptată până în 19 decembrie, când se vor atinge zero grade, valoare ce se va menţine până în 24 decembrie.

Începând cu această zi, se preconizează o nouă răcire a vremii, cu medii ale minimelor termice în jurul a -4 grade, spre sfârşitul perioadei de anticipaţie. Probabilitatea de precipitaţii se va menţine redusă în prima parte a intervalului de prognoză, însă va fi în creştere începând cu data de 23 decembrie.

Moldova

În Moldova, în prima jumătate a intervalului, regimul termic va caracterizat de valori peste cele climatologic specifice perioadei. Până pe 18 decembrie se estimează o creştere uşoară a valorilor maxime, când se vor înregistra, în medie, 9 – 10 grade. Din 19 decembrie, tendinţa temperaturilor maxime va fi de scădere treptată până la finalul intervalului, când se vor înregistra, în medie, între zero şi două grade.

Minimele vor ave oscilaţii de la o zi la cealaltă, cu o tendinţă de creştere a valorilor până în data de 22 decembrie, astfel încât se vor înregistra, în medie, de la ecartul cuprins între -4 şi -2 grade până la un grad, chiar 3 grade. Din 23 decembrie, acestea vor marca o scădere treptată şi sunt estimate valori, în medie, ce oscila între -5 şi -3 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi redusă în prima săptămână, însă va creşte în cea de-a doua parte a intervalului analizat.

Dobrogea

În Dobrogea, pe parcursul primei jumătăţi a intervalului, temperaturile se vor menţine peste mediile multianuale. Maximele termice vor fi în creştere uşoară până în data de 17 decembrie, când mediile regionale vor atinge 11 – 12 grade. Ulterior, din 22 decembrie, valorile diurne vor intra într-un proces de scădere treptată, ajungând spre finalul perioadei la 24 grade. Minimele termice vor avea variaţii zilnice, însă cu o tendinţă generală de creştere până în 21 decembrie, de la un grad – 3 grade la 5 – 6 grade, apoi vor scădea din nou, revenind spre -2 grade, chiar un grad, la sfârşitul intervalului. Probabilitatea de precipitaţii va fi redusă în prima parte a perioadei de referinţă, însă va creşte în a doua parte a acesteia.

La munte

La munte, în debutul intervalului de prognoză, regimul termic va avea o creştere temporară a temperaturilor maxime (de la 4 – 5 grade spre 8 – 9 grade), dar şi a celor minime (între -5 şi -4 grade, până la 0 – 1 grad). Începând cu a doua zi din interval, respectiv 16 decembrie, se conturează însă un proces de scădere treptată a temperaturilor, resimţit atât pe parcursul zilei, cât şi pe timpul nopţii.

Astfel, de la valori situate peste mediile climatologice specifice perioadei, temperaturile vor evolua descendent şi vor ajunge treptat către valori apropiate de normalul termic al perioadei, urmând ca până la finalul intervalului să se înregistreze maxime, în medie, de -4…-3 grade şi minime între -9 şi -8 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi redusă în prima parte a intervalului de interes, însă va fi în creştere începând cu data de 24 decembrie.

