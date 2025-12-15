Cine este eroul Australiei, bărbatul care l-a dezarmat pe unul dintre atacatorii care au ucis 16 oameni pe plaja Bondi din Sydney

Un comerciant musulman de 43 de ani este considerat erou după ce a reușit să îl dezarmeze pe unul dintre atacatorii care au semănat moarte pe plaja Bondi din Sydney, într-un atentat antisemit soldat cu 15 morți și 40 de răniți.

Atacul a avut loc duminică seară, în jurul orei 18:40, în Archer Park, pe plaja Bondi, în timp ce era în desfășurare evenimentul „Chanukah by the Sea”, organizat pentru a celebra sărbătoarea evreiască Hanukkah. Aproximativ 200 de persoane, inclusiv numeroase familii cu copii, se aflau în zonă.

Sărbătoarea s-a transformat într-un coșmar atunci când doi bărbați înarmați au coborât dintr-un vehicul și au deschis focul asupra mulțimii. Martorii vorbesc despre zeci de focuri trase, panică generalizată și oameni alergând disperați spre apă sau adăpostindu-se sub mașini. Un copil de 10 ani și un rabin cunoscut din Sydney, Eli Schlanger, se numără printre victime.

Cine sunt atacatorii

Comisarul poliţiei din New South Wales, Mal Lanyon, a confirmat că cei doi infractori – un bărbat de 50 de ani şi unul de 24 de ani – erau tată şi fiu.

Tatăl a fost împuşcat mortal de poliţie, după ce a fost dezarmat de un trecător. Fiul se află în stare critică, dar stabilă, la spital. Lanyon a precizat că poliţia nu mai caută alţi infractori.

Bărbatul de 50 de ani era posesor de armă de foc cu permis. Avea şase arme de foc înregistrate pe numele său.

Lanyon a confirmat că au fost găsite şi două dispozitive explozive improvizate (IED) active la faţa locului. Ele au fost preluate şi dezamorsate de poliţişti.

Eroul care a dezarmat cu mâinile goale unul dintre atacatori

Imagini cutremurătoare surprinse de camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul în care Ahmed Al Ahmed, proprietarul unui magazin de fructe, se apropie de atacator, se luptă cu acesta și îi smulge pușca din mâini.

În înregistrare se vede cum cei doi se angajează într-o scurtă încăierare. Ahmed Al Ahmed reușește să-l domine fizic pe atacator, iar când acesta cade la pământ, îndreaptă pentru o clipă arma spre el, dar nu apasă pe trăgaci. Apoi tacatorul se ridică și se îndepărtează haotic, în timp ce comerciantul lasă arma rezemată de un copac.

La scurt timp, Ahmed Al Ahmed a fost rănit de focurile trase de al doilea atacator, aflat pe un pod din apropiere. A fost împușcat în mână și în umăr și a fost transportat de urgență la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Postul australian 7News a confirmat identitatea bărbatului, precizând că acesta deține un magazin în suburbia Sutherland din Sydney. Un martor a încercat să-l ajute aruncând cu o piatră spre teroristul aflat în retragere.

Un membru al familiei a declarat că Ahmed Al Ahmed nu a avut niciodată experiență cu armele: „Este un erou. Sută la sută un erou”.

Premierul statului New South Wales, Chris Minns, a adus un omagiu public gestului său: „Este una dintre cele mai incredibile scene pe care le-am văzut vreodată. Un om neînarmat care merge spre un individ ce tocmai a tras în oameni și îl dezarmează, punându-și viața în pericol pentru a salva nenumărate alte vieți. Datorită lui, foarte mulți oameni sunt în viață în această seară.”

