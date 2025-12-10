Ministrul Justiției, chemat în parlament de USR după publicarea anchetei Recorder despre sistemul juridic

Grupul USR îl cheamă în Parlament pe ministrul Radu Marinescu, după apariția anchetei Recorder privind Justiția, pentru a vorbi onest despre „oligarhizarea sistemului judicia“’, a anunțat, miercuri, deputatul Stelian Ion.

„Astăzi, grupul parlamentar USR a depus o solicitare către Secretariatul General pentru a-l chema pe ministrul Justiției să vorbim în Parlament despre Justiția capturată. O țară întreagă a văzut aseară reportajul Recorder. Nu este vorba de un simplu reportaj, este mai mult decât atât. Am văzut acolo cu toții mărturii, probe, mărturisirile unor persoane cu funcții înalte în sistemul judiciar, care au ales să nu tacă, au ales să facă un pas în față și să vorbească despre Justiția capturată – chestiuni pe care le-am spus și noi ani de-a rândul. Din 2017, ani de zile am vorbit despre aceste lucruri.

Din păcate, la sfârșitul anului 2025, suntem în această situație cu o Justiție capturată și îl chemăm pe domnul ministru Radu Marinescu să vorbim onest despre oligarhizarea sistemului judiciar, să vorbim despre rețelele de putere și de interese din interiorul sistemului judiciar care influențează dosarele, modul de soluționare a dosarelor, să vorbim despre modul de alegere și de revocare a membrilor CSM, despre atribuțiile CSM, despre repartizarea aleatorie a dosarelor, despre modul în care aceasta este ocolită prin tot felul de tertipuri“, a declarat Stelian Ion, la Parlament.

Stelian Ion: Lucrurile nu mai pot continua așa

Fostul ministrul al Justiției a criticat și ‘modul în care răspund unii magistrați care comit unele fapte grave, poate chiar de corupție’.

„Să vorbim deschis despre corupția din Justiție, pentru că e greu de crezut, este de neacceptat ideea că deodată, peste noapte, corupția din Justiție a dispărut. Cu siguranță, ea este acolo și trebuie cercetată, trebuie făcută lumină în această zonă. Este foarte important să vorbim și despre modul în care au fost accesate fondurile din PNRR de către Ministerul Justiției.

Sunt probleme și acolo. Sunt multe chestiuni de discutat legate de Justiție. Le-am pus pe toate într-o invitație pe care am lansat-o ministrului Justiției să dezbatem deschis în Parlament cu argumente, fără patos, toate aceste chestiuni. Lucrurile nu mai pot continua așa, este evident“, a spus deputatul USR.

El a susținut că, în 2021, USR a fost înlăturată de la guvernare pentru că voia „un sistem corect de Justiție, nu un sistem oligarhic cum este în prezent“.

„Regimul Iohannis ne-a pus stop, ne-a înlăturat de la guvernare și avem astăzi ce vedem cu toții – un sistem acaparat de câțiva oameni care decid tot ce se întâmplă cu Justiția din România. Lucrul ăsta nu este sănătos pentru societatea românească, pentru că se prăbușește întreg edificiul care constituie, până la urmă, coloana vertebrală a societății. Nu putem face pași înainte, nu putem face reforme în domenii importante dacă totul se năruie în jurul nostru“, a transmis Stelian Ion.

Citește și: Protest la sediul Consiliului Superior al Magistraturii după ancheta Recorder despre corupția din Justiție