Protest la sediul Consiliului Superior al Magistraturii după ancheta Recorder despre corupția din Justiție

Un protest va avea loc în această seară, la ora 19.00, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii din București, pe Calea Plevnei nr. 141B.

Manifestația a fost anunțată pe pagina de Facebook „Protest pentru o justiție independentă”.

Protestul vine după publicarea de marți seară, 9 decembrie, a documentarului Recorder „Justiția capturată”.

Ancheta Recorder vorbește despre Lia Savonea și structura piramidală din sistemul judiciar

Documentarul Recorder susține că, în ultimii ani, la conducerea Curții de Apel București au fost promovate judecători transferați din alte instanțe, cu biografii controversate și cu apropiați care au avut probleme cu legea. Potrivit publicației, în spatele acestor promovări s-ar afla Lia Savonea, iar în ultimii 15 ani aceasta ar fi ocupat poziții-cheie în sistemul judiciar, fiind indicată de mai mulți magistrați drept „conducătorul absolut al Justiției din România”.

Recorder amintește și de evenimente din trecut considerate controversate: în 2010, Savonea ar fi fost audiată de DNA pentru presupuse relații cu rețeaua PSD-istului Cătălin Voicu, iar ulterior ar fi fost respinsă de CSM din motive de integritate când a încercat promovarea la Înalta Curte, înainte de a-și continua ascensiunea profesională. Publicația mai arată că Savonea a devenit membră a CSM și că a contribuit la consolidarea unei majorități descrise ca antireformistă, care a susținut modificările legislative promovate de PSD în perioada liderată de Liviu Dragnea, iar recent a preluat conducerea Înaltei Curți.

Recorder mai reclamă că schimbările legislative din ultimii ani ar fi consolidat o structură piramidală în sistemul judiciar, în care magistrați din poziții-cheie ar controla întregul sistem. În baza mărturiilor din documentar, publicația afirmă că în rândul magistraților care își susțin independența s-ar fi instalat o atmosferă de teamă și că există cazuri în care exprimarea unor opinii contrare conducerii ar atrage verificări din partea Inspecției Judiciare, „care sigur îți va găsi ceva”, relatează Recorder.

