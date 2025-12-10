Directorul Apelor Române şi-a prezentat demisia de onoare, iar directoarea de la ABA Buzău-Ialomiţa a fost demisă după criza de la Lacul Paltinu

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, miercuri, că a fost trimisă decizia de demitere a directoarei de la Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa şi va fi dat mandat Consiliului de Administraţie al Exploatare Sistem Zonal Prahova pentru demiterea directorilor acestei instituţii. Directorul Apele Române, Florin Ghiţă, şi-a prezentat demisia de onoare, a anunţat ministrul. Diana Buzoianu a precizat că raportul preliminar al Corpului de Control sunt trimise la Parchetul de pe lngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Diana Buzoianu a anunţat, miercuri seară, rezultatele verificărilor făcute de Corpul de control în urma declanşării crizei apei potabile care a afectat peste 107.000 de oameni din 13 oraşe şi comune ale judeţului Prahova şi un municipiu din judeţul Dâmboviţa.

”Concluziile Raportului au fost deja trimise către Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Tocmai a fost emisă decizia de demitere a directoarei de la ABA Buzău Ialomiţa (…)”, a declarat Buzoianu.

Directorul general al Administraţiei Naţionale Apele Române, numit în urmă cu câteva săptămâni în această funcţie, şi-a prezentat demisia de onoare în urma crizei apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa.

Ministrul Mediului i-a mulţumit lui Ghiţă pentru activitatea sa, arătând că sub conducerea acestuia au crescut controalele, ”care până acum păreau un mit în această instituţie”.

Diana Buzoianu a anunţat că locul lui Florin Ghiţă va fi preluat, interimar, de Sorin Rândaşu care va ocupa funcţia pentru o perioadă scurtă de timp. Florin Ghiţă se va întoarce pe funcţia pe care a deţinut-o anterior.

De asemenea, CA al ESZ Prahova va primi mandat pentru a-i demite pe directorul general şi directorul tehnic ai instituţiei.

„Noi analizăm, în perioada imediat următoare, redactarea hotărârii de Guvern care să desfiinţeze această companie cu totul pentru că oricum este o structură care şi-a arătat limitele şi în situaţii de criză, dar şi în activitatea de zi cu zi”, a declarat Diana Buzoianu.

Discuţii pentru a se găsit pe termen mediu soluţii alternative de apă

În ceea ce priveşte situaţia din localităţile afectate de criza apei, ministrul precizează că în toate cele 14 localităţi din Prahova şi Dâmboviţa se furnizează, în prezent, apă menajeră.

„Din informaţiile pe care le avem, se fac analizele şi suntem pe procedura pe apă potabilă, pentru analizele pentru apă potabilă de către DSP, urmează să fie realizate toate verificările şi în momentul în care DSP va stabili că au fost îndeplinite toate condiţiile legale, va putea să fie declarată şi apa potabilă”, a mai declarat Buzoianu.

Potrivit acesteia, vor exista discuţii pentru a se găsit pe termen mediu soluţii alternative de apă, care sunt soluţiile de rezervă de apă pentru următoarele luni, pentru a putea să fie continuate lucrările de la lacul Paltinu.

”Este foarte clar că peste noapte nu vor exista soluţii magice care să aducă alternative la apă sau rezerve, dar lucrările vor trebui să pornească de urgenţă”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ce scrie în raportul Corpului de control

Potrivit acesteia, raportului Corpului de control arată că Administraţia Bazinală Buzău Ialomiţa nu a informat operatorul ESZ, până la data de 22 octombrie, cu privire la acţiunile luate pentru scăderea apei.

„Este, de asemenea, menţionat faptul că nu au fost îndeplinite măsurile de a informa utilizatorii din aval sau autorităţile locale cu privire la posibilitatea, riscul de a creşte turbiditatea în urma acestor lucrări. Este foarte clar că întocmirea documentelor şi modul de desfăşurare a acţiunilor de scădere a nivelului apei s-a prelungit foarte mult (…) până la intrare în sezonul rece, cu riscuri mari din punct de vedere meteorologic şi hidrologic pentru aceste lucrări. Şi nu au fost făcute în perioada 2023 până în prezent verificări cu privire la operatorul de apă ESZ, privind modul de desfăşurare a prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor”, a anunţat Buzoianu.

Raportul preliminar arată, de asemenea, că, după ce a luat la cunoştinţă, în 22 octombrie, că nivelul apei din barajul Paltinu va fi scăzut, ceea ce va duce la creşterea turbidităţii apei, compania „nu a dispus niciun fel de observaţii, nu a dispus niciun fel de măsuri în acest sens, pentru a minimiza acest risc”.

„Operatorul de apă ESZ nu a luat măsurile de asigurare a rezervelor de apă în vederea asigurării debitelor necesare pentru staţia de tratare Voila, nu a fost respectată prevederea autorizaţiei de gospodărire care menţionează expres obligaţia de întreţinere a construcţiilor şi instalaţiilor de captare, nu au fost luate măsurile operative pentru asigurarea funcţionării respectării acestor structuri şi, bineînţeles, nu au fost informate imediat autorităţile în momentul în care a apărut incidentul de la lacul Patinu”, arată concluziile controlului, prezentate de Diana Buzoianu.

„Am avut asigurări, date inclusiv în scris de către Administraţia Bazinală Buzău-Ialomiţa, iar operatorul de apă ESZ, deşi a luat la cunoştinţă că va creşte turbiditatea, nu a menţionat absolut niciodată că nu va face faţă, sau nu a menţionat măcar limitele la care va face faţă o dată cu creşterea turbidităţii. Deci sunt două autorităţi, una dintre ele a ales pur şi simplu să ignore toate informaţiile, cealaltă a dat asigurări ferme că nu se va opri apa pentru populaţie”, a explicat Diana Buzoianu.

Apele Române nu au făcut nici un control la ESZ începând din anul 2013

Ministrul a adăugat că, în ceea ce priveşte Administraţia Naţională „Apele Române”, începând din anul 2013, deşi exista obligaţia de a fi făcute controale cu privire la sistemul gestionat de operatorul de apă ESZ, nu a fost realizat niciun control.

„De asemenea, se constată o lipsă de coordonare a Administraţiei Naţionale în ceea ce priveşte modul de desfăşurare activităţii, o lipsă de coordonare cu autorităţile din structura, din subordonarea lor”, a mai afirmat Buzoianu.

Cu privire la sesizarea Parchetului, Diana Buzoianu a subliniat că nu au fost formulate reclamaţii cu privire la o infracţiune anume, Parchetul urmând a stabili, pe baza raportului.

„Noi am transmis aceste concluzii cu privire la obligaţiile care nu au fost respectate de către operatorul ESZ şi de către ABA Buzău Ialomiţa în mod expres, nu am menţionat o infracţiune pentru că nu este atribuţia noastră să stabilim care sunt infracţiunile care trebuie să fie identificate, dar am transmis acest document. Obligaţiile care au fost încălcate trebuie să fie analizate de către Parchet să vedem dacă constituie şi fapte de natură penală”, a explicat ministrul.

