Ministrul Justiţiei: Este absolut inacceptabilă orice interferenţă politică în actul de justiţie

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat miercuri că este absolut inacceptabilă orice interferență politică în actul de justiție și nu va solicita „niciodată“ autorităților judiciare să abordeze cauze concrete conform unor opinii sau viziuni politice, adăugând că instituția pe care o conduce este deschisă pentru orice reformă aflată în competența sa, informează Agerpres.

„În legătură cu documentarul Recorder despre justiție, consider necesar, ca ministru al Justiției, a face câteva precizări, reușind să îl urmăresc chiar și în contextul unor deplasări succesive la Consiliul JAI și întâlnirea miniștrilor Justiției din Consiliul Europei pe probleme de migrație. (…) Concret, legat de acest reportaj, fac câteva observații, cu precizarea că respect libertatea deplină a mass-media de a aborda critic orice domeniu social și apreciez importanța rolului acesteia în societatea democratică în care dorim să trăim“, a scris Radu Marinescu pe pagina sa de Facebook.

„Responsabilitatea exclusivă pentru aplicarea corectă a legii revine magistraților“

Ministrul spune că se invocă pretinsa manipulare a justiției în diferite cazuri judiciare de prim-plan, prin abordări procedurale dilatorii sau chiar abuzive sau prin achitări sau încetări ale procesului penal, apreciate de unii participanți la documentar ca fiind suspecte.

„Precizez că responsabilitatea exclusivă pentru aplicarea corectă a legii, atât materiale, cât și procedurale, la speță, revine magistraților și eventuale abateri disciplinare sau penale, dacă există, trebuie investigate și sancționate prin instituțiile abilitate – Inspecția Judiciară și CSM, respectiv structura de parchet specializată și instanțele judecătorești. Ministerul Justiției nu are dreptul de a interveni în modul cum magistrații aplică legea la speță și ca ministru nu pot face aprecieri privind soluționarea acestor cauze“, menționează Marinescu.

El adaugă că în 2022 România a adoptat OUG 71, care rezolvă reglementarea prescripției penale speciale, consecutiv deciziilor CCR în materie, a adoptat tot în 2022 legile justiției (privind statutul magistraților, organizarea judiciară și a CSM), legi evaluate pozitiv în rapoartele Rule of Law ale României, inclusiv cel din 2025.

„Aceste legi sunt și jalon înscris în PNRR, apreciat de noi ca îndeplinit, și pentru care se va depune cererea de plată numărul 4 foarte curând, ca să primim banii europeni. Așadar, Ministerul Justiției și-a îndeplinit competențele în legiferarea unui cadru modern pentru a asigura independența și funcționarea eficientă a justiției, mai departe acestea ținând de autoritatea judecătorească, parchete și CSM“, arată Radu Marinescu.

Ministerul Justiției nu poate interveni în alegerea membrilor CSM și nici în procedurile disciplinare

Conform acestuia, Ministerul Justiției nu poate interveni în alegerea de către magistrați a membrilor CSM și nici în procedurile disciplinare și ca ministru nu poate face aprecieri despre „capturarea“ acestor instituții de către membrii aleși de magistrați.

„Principiul esențial al independenței justiției impune neamestecul politic, iar CSM este, conform Constituției, garantul independenței justiției. Am observat că, totuși, se menționează că majoritatea magistraților este considerată de bună credință ori membrii CSM se aleg prin formule majoritare. Toate procedurile privind alegerile, cercetarea și promovarea, selecția în funcții de conducere se desfășoară conform legilor sus menționate, recent adoptate ca jalon în PNRR“, subliniază ministrul Justiției.

Radu Marinescu mai spune că dacă există situații concrete de abuz, neglijență, favorizare sau corupție în exercitarea funcției judiciare, acestea trebuie prompt investigate și sancționate și Ministerul Justiției susține necesitatea combaterii oricărei forme de pervertire a actului de justiție de la exigențele obiectivității imparțialității și aflării adevărului.

„Este absolut inacceptabilă orice interferență politică în actul de justiție“

Oficialul mai menționează că Ministerul Justiției aplică strategia pentru justiție stabilită prin acord cu colegii din toate partidele actualei coaliții și înscrisă în programul de guvernare, iar, în acest sens, recent, ministerul a contribuit ‘esențial’ la succese foarte importante pentru România în evaluarea pe anticorupție și integritate, în grupurile WGB și PIAC ale OCDE, este în grafic cu proiectele PNRR, între care digitalizarea justiției prin ECRIS V, participă activ la elaborarea și implementarea legislației europene pe zona de competență și dezvoltă soluții legislative pentru simplificarea și eficientizarea procedurilor judiciare, adică la minister se inițiază cadrul modern legal în care să funcționeze eficient și responsabil autoritățile judiciare.

„Consider, ca ministru, că este absolut inacceptabilă orice interferență politică în actul de justiție și nu voi solicita niciodată autorităților judiciare să abordeze cauze concrete conform unor opinii sau viziuni politice. Ministerul Justiției este deschis pentru orice reformă care intră în competența sa, care asigură exigențele independenței justiției, constituționalității și eficienței, respectării statului de drept. În justiție sunt încă chestiuni de corectat și acest lucru trebuie făcut în mod responsabil și profesionist“, mai afirmă Radu Marinescu.

