Tineri prinși când furau benzină dintr-un camion militar

Poliţiştii tulceni au prins în flagrant patru tineri care furau combustibil dintr-un camion militar, cei patru fiind reţinuţi abia după ce poliţiştii au tras focuri de avertisment.

Cei patru tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 20 de ani, niciunul cu antecedente, au fost văzuţi de o persoană în timp ce sustrăgeau carburant dintr-un autocamion parcat în apropierea unei unităţi militare, iar aceasta a sunat la numărul unic de urgenţă 112.

„Echipajele Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliţiei municipiului Tulcea, acţionând în sistem integrat, au ajuns rapid la faţa locului, reuşind surprinderea în flagrant delict a celor patru persoane, care, la vederea forţelor de ordine, au fugit pe un teren viran din apropiere. Poliţiştii au pornit în urmărirea acestora, executând un foc de avertisment în plan vertical, întrucât persoanele urmărite nu s-au supus somaţiilor legale, fiind prinşi la scurt timp după aceea”, a transmis IPJ Tulcea.

Poliţiştii i-au identificat pe cei patru tineri, iar în apropierea autocamionului din care furau au descoperit un autoturism, în interiorul căruia se aflau mai multe recipiente din plastic ce conţineau carburant.

Tinerii au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar în acest caz a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.

