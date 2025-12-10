Gorj: Un medic chirurg de la Spitalul Orășenesc Rovinari a murit în timp ce consulta un pacient

Un medic chirurg de la Spitalul Orăşenesc din Rovinari, judeţul Gorj, a murit în timpul serviciului. El avea 48 de ani şi era cunoscut cu afecţiuni cardio-vasculare.

Decesul a fost anunţat de reprezentanţii Spitalului din Rovinari printr-un mesaj pe Facebook.

”Colectivul Spitalului Orăşenesc «Sf. Ştefan» din Rovinari anunţă cu profund regret şi tristeţe trecerea în nefiinţă a celui ce ne-a fost deopotrivă coleg şi prieten, dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan – medic specialist în chirurgie generală. În aceste momente grele, ne alăturăm durerii familiei greu încercate. Vom păstra amintirea vie a unui profesionist care şi-a slujit pacienţii cu pasiune, devotament şi în spiritul jurământului depus”, au transmis aceştia.

Surse locale afirmă că medicul, în vârstă de 48 de ani, a murit în timpul serviciului, în timp ce consulta un pacient. De altfel, ele adaugă că medicul era cunoscut cu afecţiuni cardio-vasculare.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că decesul nu va face obiectul unei anchete, întrucât nu există suspiciuni de o astfel de natură.

Citește și: CCR a amânat decizia privind pensiile magistraţilor