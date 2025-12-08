Scandal în Parlament la audierea Ministrului Mediului, Diana Buzoianu

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost întâmpinat cu proteste astăzi când a mers în Parlament pentru a da explicații după ce 100.000 de oameni din județele Dâmbovița și Prahova au rămas fără apă potabilă ca urmare a lucrărilor la barajul Paltinu. Deși prezentă în plen la invitația AUR, în momentul în care aceasta a mers la tribuna Parlamentului cei din opoziție au început să scandeze „Demisia”, iar explicațiile ministrei nu au mai putut fi auzite în sală, informează Hotnews.

„De când a început criza la Paltinu am avut un obiectiv clar, și anume să aducem apă în localitățile care astăzi sunt afectate de această criză. Am făcut tot ce ține de mine și de Ministerul Mediului, iar astăzi, prin munca autorităților de la nivel local și prin munca autorităților de la nivel național, există apă menajeră în toate localitățile și urmează ca în perioada următoare, după ce se realizează toate verificările de către DSP, să fie și apă potabilă”, a afirmat ministra Mediului.

„În timp ce însă anumiți oameni munceau pentru a putea să fie dată apă în aceste localități, alții nu făceau decât să propage propagandă. Am văzut muntele de fake news-uri cu ocazia incidentului de la Lacul Paltinu și aș vrea să arătăm faptic cum au stat lucrurile”, a mai explicat ea.

Deputată PSD: „Trebuia să vă dați demisia”

În timpul ședinței, ministra a fost criticată inclusiv de voci din PSD, formațiune parte din coaliția de guvernare.

„Credeam ca astăzi nu vom mai fi aici, pentru ca ar fi trebuit să vă dați demisia”, a spus senatoarea PSD Grațiela Gavrilescu. Imediat, opoziția a aplaudat și au început să strige către Buzoianu: „Demisia”.

Grațiela Gavrilescu a fost în două rânduri, între 2014 și 2015 și din 2017 până în 2019, ministra Mediului pe vremea când făcea parte din PNL.

Ceartă între USR și opoziție

Opoziția a bruiat, de asemenea, și discursul deputatului USR Alexandru Dimitriu. Parlamentarii opoziției au strigat timp de peste 3 minute în plen și au perturbat ședința. Președinta de ședință nu i-a putut opri pe aceștia.

USR a criticat comportamentul opoziției. „Propun ca pentru fiecare 3 minute de bruiaj să mai fie acordate 3 minute USR, pentru ca explicațiile doamnei ministru să ajungă la oameni”, a spus Bogdan Rodeanu, liderul grupului USR din Camera Deputaților.

„Nu vă e rușine să dați vina tot pe PSD pentru incompetența voastră?”, a replicat deputatul PSD Liviu Ștefan Popa.

Concluzia a fost dată de Csoma Botond, de la UDMR: „Nu am înțeles nimic. Am reușit iar să transformăm Parlamentul României într-un circ”.

Citește și: Paramount încearcă să preia Warner Bros Discovery cu o ofertă ostilă de 108,4 miliarde de dolari