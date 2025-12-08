Paramount încearcă să preia Warner Bros cu o ofertă ostilă de 108,4 miliarde de dolari

Paramount Skydance a lansat luni o ofertă de preluare ostilă în valoare de 108,4 miliarde de dolari pentru Warner Bros Discovery, într-o încercare de ultim moment de a depăşi Netflix şi de a crea un gigant media care să rivalizeze dominaţia acestuia în streaming, relatează Reuters, citată de News.ro.

Compania Netflix a ieşit victorioasă vineri dintr-o licitaţie care a durat câteva săptămâni cu Paramount şi Comcast, asigurându-şi o tranzacţie de 72 de miliarde de dolari pentru studiourile de televiziune, film şi streaming ale Warner Bros Discovery.

Însă ultima mişcare a Paramount înseamnă că lupta pentru Warner Bros şi preţioasele sale active HBO şi DC Comics nu se va încheia rapid.

Oferta Netflix a venit cu o taxă de reziliere de 5,8 miliarde de dolari şi era probabil să se confrunte cu o examinare antitrust strictă. În plus, preşedintele SUA, Donald Trump, a emis dubii cu privire la ofertă, în weekend.

Oferta a atras deja critici aspre din partea congresmenilor, atât republicani, cât şi democraţi, şi a sindicatelor de la Hollywood, care se tem că ar putea duce la reduceri de locuri de muncă, precum şi la preţuri mai mari pentru consumatori.

Răsturnări de situație

Cu toate acestea, oferta Paramount ar putea fi, la rândul ei, supusă unui nivel ridicat de control. Fuziunea Paramount-Warner Bros ar consolida poziţia dominantă a acesteia în industria cinematografică, ceea ce ar putea duce, în opinia unora, din nou, la pierderi de locuri de muncă, pe fondul consolidării rapide a industriei.

Reuters relatase deja, citând surse, că Paramount şi-a ridicat oferta la 30 de dolari pe acţiune, joi, pentru întreaga companie, dar consiliul de administraţie al Warner Bros avea îngrijorări cu privire la finanţare.

„Achiziţia Warner Bros Discovery este departe de a fi finalizată. Netflix este în avantaj, dar vor exista răsturnări de situaţie înainte de linia de sosire. Paramount va apela la acţionari, autorităţi de reglementare şi politicieni pentru a încerca să împiedice Netflix. Bătălia ar putea deveni prelungită”, a declarat Ross Benes, analist senior la Emarketer.

(Oferta de preluare ostilă este o încercare de preluare a unei companii fără acordul conducerii acesteia. Practic, compania care vrea să cumpere merge direct la acţionari sau caută metode de a ocoli conducerea, deoarece aceasta nu este de acord cu preluarea. – n.r.).

Paramount a prezentat mai multe oferte

Paramount a prezentat mai multe oferte începând din septembrie pentru a crea o putere în domeniul divertismentului capabilă să concureze cu Netflix şi giganţii tehnologici precum Apple, care s-au extins în domeniul media, dar compania a fost respinsă.

Paramount rămâne unul dintre marile studiouri de la Hollywood, dar rezultatele sale la box office au fost inegale, cu succese ocazionale ale francizelor compensate de perioade în care cota sa de piaţă din SUA a fost inferioară celei a Disney, Universal şi Warner Bros.

Paramount a trimis o scrisoare către Warner Bros, punând la îndoială procesul de vânzare şi susţinând că această companie a abandonat un proces de licitaţie echitabil şi a predeterminat Netflix ca fiind câştigătorul. Această mişcare a urmat informaţiilor conform cărora conducerea Warner Bros a calificat acordul cu Netflix drept „o lovitură sigură”, în timp ce a vorbit negativ despre oferta Paramount.

Donald Trump: Warner Bros ar trebui să vândă celui care oferă cel mai mult

Într-un interviu acordat luni CNBC, CEO-ul Paramount, David Ellison, a declarat că există o „prejudecată inerentă” împotriva companiei sale în licitaţie.

„Vom fi cel mai mare investitor în această tranzacţie. Ne aflăm astăzi aici pentru că luptăm pentru acţionarii noştri, dar şi pentru acţionarii Warner Bros Discovery”, a declarat Ellison într-un interviu acordat CNBC.

Unii analişti şi experţi din industrie consideră că Paramount este cel mai bun candidat pentru achiziţionarea Warner Bros Discovery, având în vedere resursele financiare considerabile ale lui Ellison, care este susţinut de tatăl său, cofondatorul Oracle şi a doua cea mai bogată persoană din lume, Larry Ellison, care are legături strânse cu administraţia Trump.

Bloomberg News a scris că Trump s-a întâlnit cu Ted Sarandos, co-CEO al Netflix, la mijlocul lunii noiembrie, spunându-i că Warner Bros ar trebui să vândă celui care oferă cel mai mult.

Compania rezultată în urma fuziunii va avea suprapuneri substanţiale, iar veniturile combinate din streaming vor scădea, cu excepţia cazului în care Netflix îşi va dubla preţurile sau va opera platforme separate, ceea ce nu ar fi de aşteptat să se întâmple, au declarat analiştii Morningstar.

În încercarea de a calma temerile legate de o preluare antitrust, Sarandos a declarat că tranzacţia va genera valoare pentru consumatori, acţionari şi talente, afirmând că Netflix are „mare încredere” în procesul de reglementare.

Analiştii au afirmat că motivaţia Netflix ar proveni din intenţia de a asigura controlul exclusiv pe termen lung asupra proprietăţii intelectuale premium şi din reducerea dependenţei de studiourile externe, pe măsură ce se extinde în domeniul jocurilor, al divertismentului live şi al ecosistemelor de consum mai largi.

Accesul la vasta colecţie de proprietate intelectuală a WBD ar oferi credibilitate imediată, acoperire de audienţă şi potenţial de comercializare pentru ambiţiile sale în domeniul jocurilor, un domeniu în care Netflix construieşte un conţinut original şi recunoaştere a mărcii.

