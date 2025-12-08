Premierul Ilie Bolojan: Constituția ne oferă baza pe care putem continua să consolidăm protejarea drepturilor cetăţeneşti și dezvoltarea societăţii româneşti

Premierul Ilie Bolojan a transmis, luni, cu prilejul Zilei Constituţiei României, că un viitor mai bun pentru români se poate construi doar pe baza unei Constituţii puternice şi a unor legi corecte, iar Legea Fundamentală ne oferă această bază, pe care putem continua să consolidăm protejarea drepturilor cetăţeneşti, dezvoltarea societăţii româneşti şi parcursul nostru european şi euroatlantic.

”Constituţia României rămâne temelia pe care este construit statul nostru democratic. Aceasta ne oferă direcţie şi stabilitate, apărând valorile care definesc societatea noastră. Este cadrul care dă instituţiilor statului puterea de a proteja drepturile fundamentale ale românilor, într-o perioadă în care ne confruntăm cu provocări tot mai complexe”, transmite premierul Ilie Bolojan.

Constituția contribuie la formarea unei conştiinţe civice solide

Şeful Executivului arată că legea fundamentală contribuie şi la formarea unei conştiinţe civice solide.

”O societate care are încredere în instituţiile sale şi implicată în viaţa comunităţii este esenţială pentru sănătatea democraţiei şi pentru consolidarea parcursului nostru democratic. Constituţia adoptată în 1991 şi revizuită în 2003 a însoţit transformările majore prin care a trecut România: ieşirea din dictatură, modernizarea instituţiilor, aderarea la NATO şi integrarea în Uniunea Europeană. Şi astăzi, ea rămâne un reper pentru funcţionarea vieţii politice şi instituţionale”, subliniază premierul.

Ilie Bolojan mai afirmă că un viitor mai bun pentru români se poate construi doar pe baza unei Constituţii puternice şi a unor legi corecte.

”Legea Fundamentală ne oferă această bază, pe care putem continua să consolidăm protejarea drepturilor cetăţeneşti, dezvoltarea societăţii româneşti şi parcursul nostru european şi euroatlantic”, subliniază şeful Executivului.

Citește și: Un adolescent beat a furat o mașină