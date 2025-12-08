Un adolescent beat a furat o mașină

Un adolescent de 16 ani din Constanța a fost prins de poliţişti după ce, beat fiind, a furat o mașină din fața unei locuințe și a pornit într-o cursă haotică pe străzile orașului.

Un adolescent de 16 ani a furat sâmbătă noapte un autoturism lăsat parcat în fața unei case și a început să conducă haotic prin oraș, punând în pericol nu doar propria viață, ci și pe a celorlalți participanți la trafic.

Polițiștii au reușit să-l depisteze în jurul orei 2.20, în timpul unei patrulări efectuate în zona străzii Fântânele. Minorul a fost oprit, iar la scurt timp a recunoscut că s-a urcat la volan sub influența alcoolului. Potrivit surselor, acesta le-ar fi spus agenților că „s-a îmbătat și a vrut să facă ceva ieșit din comun”.

Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care tânărul a reușit să pornească autoturismul și ce traseu a parcurs înainte să fie oprit de oamenii legii.

