Un fost avocat condamnat la închisoare pentru că şi-a omorât iubita însărcinată a fost prins de poliţişti şi dus în penitenciar

Fostul avocat Sebastian Felecanu a fost prins de poliţiştii ieşeni şi dus în Penitenciarul Iaşi, după ce nu a fost găsit acasă pentru a fi pus în aplicare mandatul de executare a pedepsei de 23 de ani de închisoare, pentru omor. El a fost condamnat după ce şi-a ucis iubita însărcinată, aruncând-o de la etajul al şaselea.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au confirmat, miercuri, sentinţa pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în luna iunie, în cazul fostului avocat Sebastian Felecanu. Acesta fusese condamnat la 23 de ani de închisoare, fiind acuzat că şi-a omorât iubita.

Poliţiştii din cadrul Biroului Urmăriri – Serviciul de Investigaţii Criminale Iaşi s-au prezentat, miercuri, la locuinţa bărbatului de 44 de ani, pentru punerea în aplicare a mandatului de executare a pedepsei, însă acesta nu a fost găsit acasă. Cu puţin timp înainte ca aceştia să ajungă la locuinţa fostului avocat, dispozitivul de monitorizare montat asupra bărbatului ar fi generat o alertă de îndepărtare.

Bărbatul a fost găsit la scurt timp, într-o anexă cu destinaţie de depozitare din scara blocului unde locuia.

El a fost dus la sediul Poliţiei Judeţene Iaşi, iar ulterior a fost dus în Penitenciarul Iaşi, în vederea executării pedepsei.

Și-a aruncat iubita de la etajul șase și a mințit că s-a sinucis

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat, miercuri, sentinţa pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, respingând apelul declarat de Sebastian Felecanu.

Felecanu a fost condamnat la 23 de ani de închisoare, fiind acuzat că, în 19 iunie 2021, şi-a ucis iubita însărcinată, aruncând-o de la etajul şase al blocului în care locuia. Ulterior, avocatul a încercat să acrediteze ipoteza unei sinucideri.

Potrivit anchetatorilor, în 18 iunie 2021, Sebastian Felecanu şi Monica Cioată au mers împreună la o nuntă. Pe drumul spre casă, între cei doi s-ar fi iscat o ceartă, care a continuat şi după ce au ajuns acasă. În 19 iunie 2021, în jurul orei 04.00, Monica Cioată, şi ea tot avocat, a murit la scurt timp după ce a căzut de la etajul şase.

Bărbatul a susţinut, în timpul anchetei, că femeia s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut de la etaj.

Anchetatorii au precizat că probele adunate împotriva bărbatului au fost zdrobitoare şi s-au bazat pe rapoarte de expertiză şi pe efectuarea unui experiment judiciar, care au exclus varianta sinuciderii.

