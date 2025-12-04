Ilie Bolojan a mulțumit comunității românești din Austria: Toți cei ce sunteți aici buni cetățeni ne faceți cinste

Premierul Ilie Bolojan și-a început miercuri vizita oficială de două zile în Austria prin participarea la recepția organizată de ambasada țării noastre la Viena cu ocazia Zilei Naționale a României – 1 Decembrie.



El a mulțumit comunității românești din Austria pentru modul în care își desfășoară activitatea în această țară. La eveniment, a participat și cancelarul Christian Stocker.



„Sunt onorat să fiu în această seară la Viena pentru a marca Ziua Națională a României. Trebuie să mulțumesc comunității românești din Austria pentru tot ceea ce face aici, de la îngrijirea vârstnicilor, de la munca în construcții și până la cele mai calificate meserii pe care le desfășoară. Toți cei care sunteți aici buni cetățeni ne faceți cinste și vă mulțumesc pentru acest lucru, vă asigur de respectul Guvernului României. Se cuvine, de asemenea, să mulțumesc poporului austriac, Guvernului Austriei, autorităților de aici pentru modul în care au primit comunitatea românească și pentru sprijinul pe care îl acordă în vederea integrării ei“, a transmis Ilie Bolojan.



El a subliniat importanța împărtășirii acelorași valori: „Tuturor prietenilor României care sunteți aici vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, pentru colaborarea cu reprezentanții țării noastre. Cred că pe toți ne unesc aceleași valori ale libertății, ale democrației și ale respectului între noi. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră și pentru prietenia dumneavoastră“.

Agenda vizitei în Austria

Șeful Executivului a prezentat agenda vizitei oficiale pe care o efectuează în Austria, la invitația cancelarului Stocker.



„În întâlnirile pe care le vom avea mâine, împreună cu oamenii de afaceri, împreună cu domnul cancelar și echipa guvernamentală austriacă, vom dezvolta în continuare colaborarea dintre România și Austria. Pentru România, Austria este unul dintre cei mai importanți parteneri din Europa, atât datorită investițiilor companiilor austriece în România, a locurilor de muncă create, dar și a relațiilor de colaborare și de respect pe termen lung.

Sunt convins că vom dezvolta această colaborare în plan economic, în plan energetic, în așa fel încât popoarele noastre să aibă de câștigat“, a evidențiat Bolojan, care i-a mulțumit cancelarului austriac pentru participarea la evenimentul organizat la Ambasada României.



La recepție a participat și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.