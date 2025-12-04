Numele lui Donald Trump a fost pus pe faţada Institutului American pentru Pace, pentru că este „cel mai bun negociator din istoria ţării“

Numele lui Donald Trump a fost inscripţionat miercuri pe faţada Institutului American pentru Pace, o organizaţie din Washington, în ajunul unei ceremonii de semnare a unui acord între Republica Democratică Congo şi Rwanda.

„În această dimineaţă, Departamentul de Stat a redenumit fostul Institut pentru Pace pentru a aduce un omagiu celui mai bun negociator din istoria ţării noastre. Bine aţi venit la Institutul Donald Trump pentru Pace”, este mesajul pe X al diplomaţiei americane, însoţit de o fotografie.

Acelaşi institut, creat în 1984 sub preşedinţia lui Ronald Reagan, a fost cel pe care preşedintele american a încercat să-l desfiinţeze în primele luni ale celui de-al doilea mandat, concediind majoritatea conducătorilor săi.

Finanţată de Congres, această organizaţie independentă fără scop lucrativ avea ca obiectiv prevenirea şi soluţionarea conflictelor internaţionale şi, până la începutul anului, dispunea de cercetători specializaţi în probleme internaţionale, la fel ca un grup de reflecţie.

La sediul acestei instituţii, în centrul Washingtonului, va avea loc joi, în prezenţa preşedinţilor RDC, Félix Tshisekedi, şi Rwanda, Paul Kagame, ceremonia de semnare a unui acord de pace menit să pună capăt violenţelor din estul Republicii Democratice Congo.

Donald Trump consideră că eforturile sale de a pune capăt mai multor conflicte din lume – Gaza, India-Pakistan, Cambodgia-Thailanda etc. – ar trebui să-i aducă Premiul Nobel pentru Pace.

Citește și: Un fost avocat condamnat la închisoare pentru că şi-a omorât iubita însărcinată a fost prins de poliţişti şi dus în penitenciar