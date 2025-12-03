MApN: A fost semnat contractul de achiziție a unei corvete ușoare din clasa HISAR de la Guvernul Turciei

A fost semnat contractul de achiziție a unei corvete ușoare din clasa HISAR de la Guvernul Turciei, în valoare de peste 220 de milioane de euro fără TVA, a anunţat miercuri Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Ceremonia de semnare a contractului interguvernamental de achiziție a corvetei s-a desfășurat, miercuri, la sediul Ministerului Apărării Naționale, potrivit unui comunicat al MApN.

„Intrarea unei noi nave în serviciul Forțelor Navale este un pas concret, un pas care întărește capacitatea noastră de apărare la Marea Neagră. Nu vorbim doar despre tehnică militară, ci despre siguranța României și despre respectul față de militarii noștri care au nevoie cele mai bune condiții pentru a-și desfășura misiunile“, a afirmat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, citat în comunicat, conform Agerpres.

Prețul total de achiziție, conform contractului, este de 223 milioane euro fără TVA și acoperă, pe lângă costul navei, instruirea personalului și un pachet de suport logistic.

Contractul a fost semnat de generalul de brigadă dr. ing. Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente din MApN, și de Mustafa Ilbaș, Chief Executive Officer (CEO) al Military Factory and Shipyard Management Inc. (ASFAT) din Ministerul turc al Apărării Naționale.

Au fost prezenți ministrul Radu Miruță și adjunctul ministrului turc al Apărării, Musa Heybet. Din delegația turcă a făcut parte și Ozgur Kivanc Altan, ambasadorul Republicii Turcia la București. La ceremonie au participat și generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și viceamiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale.

„Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat, în luna martie 2025, programul multianual pentru dotarea Forțelor Navale Române cu o navă nouă tip corvetă ușoară din clasa HISAR, în vederea inițierii, de către Ministerul Apărării Naționale, a demersurilor necesare pentru realizarea achiziției, iar Comisiile reunite de apărare ale Senatului și Camerei Deputaților au acordat, în data de 8 septembrie, în unanimitate, aviz favorabil pentru acesta achiziție“, a amintit MApN în comunicatul citat.

Corveta din clasa HISAR face parte din programul de înzestrare al Forțelor Navale Române care are ca scop furnizarea unei capabilități destinate executării misiunilor de protecție a elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum și misiuni de luptă.

