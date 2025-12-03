9 C
Craiova
De Magda Dragu
Mehedinţi: Trei mașini implicate într-un accident la Şimian

Detașamentul de Pompieri Drobeta-Turnu Severin a fost solicitat să intervină, în urmă cu puţin timp, la un accident rutier produs între teri autoturisme. Incidentul a avut loc pe raza localității Șimian, pe DN 56A.

Din primele informații, două persoane conștiente sunt blocate în unul dintre autoturisme. Pompierii acționează pentru deblocarea acestora, potrivit ISU Mehedinţi.

La fața locului se află și polițiștii care cercetează împrejurările în care a avut loc incidentul. 

