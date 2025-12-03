Preşedintele Bulgariei cere demisia guvernului, pe fondul protestelor masive din ţară

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar al prim-ministrului Rosen Jeliazkov să demisioneze, ca urmare a protestelor masive din această săptămână stârnite de proiectul de buget pentru 2026.

Criza bugetară este cel mai recent semn al instabilităţii politice din Bulgaria, care a organizat de şapte ori alegeri în decurs patru ani, pe fondul destrămării unei serii de coaliţii slabe, relatează Reuters.

Marţi, guvernul a retras proiectul de buget, în urma demonstraţiilor naţionale împotriva creşterilor fiscale planificate pentru a finanţa cheltuielile mai mari. Este primul buget elaborat în euro înainte ca Bulgaria să adopte moneda unică europeană, la 1 ianuarie 2026.

Ultimele alegeri au avut loc în octombrie 2024, dar parlamentul a aprobat cabinetul abia în ianuarie, după luni de negocieri.

„Bulgaria are nevoie de o schimbare reală care să conducă la statul de drept şi la restaurarea statalităţii, iar acest lucru nu poate fi realizat de actuala coaliţie de guvernare”, a declarat Radev într-un discurs difuzat marţi seara de postul public de televiziune BNT.

El a afirmat că protestele de luni au arătat că guvernul nu a reuşit să răspundă aşteptărilor poporului şi ar trebui să demisioneze imediat.

„Alegerile anticipate sunt singura cale de urmat”, a declarat Radev.

Bulgaria, cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene şi unul dintre cele mai corupte, are nevoie de stabilitate politică pentru a accelera absorbţia fondurilor UE în infrastructura sa precară. Radev, un candidat independent susţinut de stânga, care se află la al doilea mandat de preşedinte, o funcţie în mare parte ceremonială, a criticat de ani de zile guvernul dominat de partidul de drept GERB, acuzându-l de corupţie.

Partidul de opoziţie Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată (CC-DB) a declarat pentru Reuters că va depune vineri o moţiune de cenzură împotriva guvernului şi va organiza un nou protest săptămâna viitoare, când este de aşteaptat ca parlamentul să dezbată moţiunea. Aceasta ar fi a şasea moţiune de cenzură cu care se confruntă guvernul de la preluarea mandatului, în ianuarie.

Coaliţia de guvernare a respins cererile de demisie a guvernului, Boiko Borissov, preşedintele partidului GERB aflat la putere, avertizând asupra posibilului „haos” ce ar putea urma, odată cu creşterea vertiginoasă a preţurilor după adoptarea euro de către Bulgaria.

