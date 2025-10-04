Șofer amendat și lăsat fără permis pentru că a făcut slalom cu TIR-ul printre mașini

7.8 C
De Daniela Moise
Un șofer de TIR din Bistrița-Năsăud, filmat în timp ce făcea depășiri periculoase, a rămas fără permis pentru două luni și a fost amendat. În imaginile înregistrate de o cameră de bord se vede cum șoferul depășește neregulamentar și pune în pericol viața celorlalți șoferi care sunt nevoiți să îi facă loc, pentru a evita o tragedie.

Bărbatul de 45 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, a rămas fără permis de conducere după ce a fost surprins efectuând o depășire chiar pe o trecere de pietoni, într-o localitate din județul Cluj.

Incidentul a fost filmat de alți participanți la trafic. Pe imagini se vede cum șoferul, care conducea un TIR, a ignorat marcajele rutiere și a efectuat mai multe depășiri riscante, inclusiv pe trecerea de pietoni.

După apariția imaginilor pe internet, polițiștii s-au sesizat și au demarat verificări, iar bărbatul a fost amendat și i-a fost reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 60 de zile.

