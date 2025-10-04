Doi morți și cinci răniți într-o rafuială între traficanți de droguri, la Nisa

Două persoane au fost împușcate mortal și alte cinci au fost rănite, între care unele grav, într-un incident armat produs vineri seară în orașul Nisa, în sudul Franței.

O operațiune a poliției pentru căutarea autorilor atacului este în desfășurare.

O anchetă a fost deschisă cu privire la suspiciunea de crimă cu premeditare comisă de o bandă organizată, au declarat autoritățile franceze.

Primarul orașului Nisa, Christian Estrosi, a declarat că atacul armat de vineri seară are legătură cu traficul de droguri și că în atac au fost folosite arme automate.

El a cerut o creștere a prezenței poliției în cartierul în care a avut loc incidentul.

Forțe de ordine au fost mobilizate după incident pentru a asigura securitatea la fața locului, o zonă problematică cunoscută pentru infracțiuni violente, a declarat prefectura.

Potrivit presei franceze, suspecții sunt în continuare căutați de poliție.

Citește și: Vâlcea: Femeia dispărută din comuna Lăpușata a fost găsită decedată