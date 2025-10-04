Vâlcea: Femeia dispărută din comuna Lăpușata a fost găsită decedată

Comuna vâlceană Lăpușata a fost, în ultimele zile, scena unor ample căutări, după ce o femeie de 80 de ani a fost dată dispărută pe 2 octombrie 2025. Polițiștii, alături de voluntari din comunitate, au desfășurat operațiuni susținute de căutare în zonele adiacente locuinței, inclusiv în perimetre greu accesibile.

Din păcate, în cursul zilei de 4 octombrie 2025, trupul neînsuflețit a fost găsit la aproximativ 2 km de locuința sa, într-o pădure din apropierea localității. Descoperirea a fost făcută după două zile de căutări neîntrerupte.

La fața locului s-au deplasat de urgență specialiști criminaliști, precum și un echipaj de medicină legală. Cadavrul a fost preluat pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cu exactitate cauza decesului.

IPJ Vâlcea a anunțat că a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca investigațiile să continue sub coordonarea procurorilor. Ancheta vizează stabilirea tuturor împrejurărilor care au condus la decesul persoanei,.

Polițiștii reiterează apelul către cetățeni de a semnala de îndată orice dispariție, mai ales în cazul persoanelor vârstnice sau vulnerabile, pentru a putea interveni prompt și eficient.

