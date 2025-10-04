Tânăr dispărut din centrul din Craiova în care era instituționalizat

Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Craiova au fost sesizați astăzi, în jurul orei 11.00, de un bărbat, de 46 de ani, instructor de educație în cadrul unui centru din municipiul Craiova, că, în noaptea de 3 spre 4 octombrie a.c., Anton Florin-Scorpion, de 21 de ani, a părăsit incinta centrului în care era instituționalizat și nu a mai revenit.

Semnalmente: înălţime 1,65 m, greutate 66 de kg, ochii negri, fața ovală.

La momentul plecării era îmbrăcat într-o bluză de culoare albastru, pantaloni tip jeans de culoare gri și papuci de casă de culoare închisă.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la persoana dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

